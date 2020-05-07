По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,81% — до 2632,10 п., а РТС упал на 1,92% — до 1111,43 п.

Очевидной причиной печального завершения дня стала нефть, которая к вечеру провалилась к $29 за баррель Brent. Однако причины столь сильного снижения лежат вдали от американских запасов, которые оказались вполне «бычьими». Более того, добыча в США упала за неделю на 200 тыс. бар. до 11,9 млн бар. в сутки. Меж тем, в Китае обсуждают возможность отхода от конкретных параметров роста ВВП к диапазонной свободе. В США настаивают на том, что Китай виноват в глобальной пандемии — как автор вируса, или как плохой менеджер чрезвычайной ситуации. Соответственно, не успела мировая экономика оправиться от торговых войн и COVID-19, как уже предлагается тема ещё более жёсткого торгово-политического противостояния США и КНР. Естественно, что такие перспективы могут легко компенсировать осторожный оптимизм по поводу послабления карантинных мер в Европе и США. С другой стороны, апрельская статистика не оставляет сомнений, что текущий экономический провал ещё долго будет оказывать своё негативное влияние. В США, по данным ADP Services, было ликвидировано 20,236 млн рабочих мест за апрель, а это непосредственно касается нефти, которая имеет столь высокое значение для российского рынка. Как итог, бумаги «Сургутнефтегаз» просели на 3,05%, «ЛУКОЙЛ» на 2,36%, «Татнефти» на 1,83%, «Роснефти» на 1,71%, а «Газпрома» на 1,55%. В лидерах дня были акции «Московской Биржи», Сбербанка, Yandex, «Полюс» и «ЛСР». Бумаги «Россети» всё же удержали скромный рост на 0,16%. Совет директоров «Россети» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов в объёме 17,99 млрд рублей, а также на привилегированные акции в размере 0,189304 рублей на бумагу. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 67,297 млрд рублей.

Сам рубль начинал день спокойно, но также ослаб, хотя и не позволил спекулянтам удержать экстремальные значения дня. На глобальном рынке укрепляли свои позиции доллар, а против доллара иена, что традиционно рассматривают в качестве сильного сигнала на отсутствие аппетитов к риску. Вероятно, что тема торгово-политического противостояния Вашингтона и Пекина может оказаться более острой, чем предполагалось. Во всяком случае, намёки на то, что США могут не вернуть свои долги это крайне безрассудное намерение. Естественно, что на рубль также давила нефть, отсутствие аукционов ОФЗ, ушедший в прошлое налоговый период и, вероятно, сокращение объёмов продаж валюты со стороны ЦБ РФ. Впрочем, мы уже должны привыкнуть к высокой волатильности на рынках и текущее локальное ослабление нельзя считать началом какой-то более долгосрочной тенденции.

Американский рынок также начинал день вполне бодро, но осознание потери 20,2 млн рабочих мест пришло уже к закрытию торгов. Впрочем, многие рассматривают данное обстоятельство в качестве нижней точки кризиса. Вот и глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард полагает, что пятничный отчёт Минтруда будет худшим за всю историю. В корпоративном плане результаты остаются смешенными. General Motors (+2,96%) отчиталась лучше ожиданий за I квартал. Walt Disney (-0,18%) отказалась от дивидендов на фоне падения прибыли в I квартале на 90%. Производитель растительного мяса Beyond Meat (+26,0%) не только отчитался о прибыльном квартале, но и выражает надежды попасть в перспективе в меню McDonald’s. По итогам торгов DJIA упал на 0,91% до 23664,64 п., S&P 500 снизился на 0,7% до 2848,42 п., а вот NASDAQ поднялся на 0,51%, до 8854,39 п.

Пессимизм в Азии был ограничен весьма неплохой статистикой из Китая. Во-первых, индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin поднялся до 44,4 п. с 43,0 п. в марте. Экспорт в апреле вырос на 3,5% при ожиданиях падения на 15,7%, а импорт упал на 14,2% при ожиданиях снижения на 11,2%. Положительное сальдо торгового баланса составило $45,34 млрд при ожиданиях $6,35 млрд. Какой-либо акцентированной реакции китайских властей по поводу американских претензий за COVID-19 пока не поступало. Впрочем, во Всемирной Организации Здравоохранения продолжают утверждать, что нет никаких оснований считать происхождение вируса искусственным. Меж тем, президент США Д. Трамп обещал в течение 1-2 недель поделиться информацией по поводу соблюдения Китаем своих торговых обязательств. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 19626,05 п. (+0,03%), Hang Seng — 23949,51 п. (-0,78%), Shanghai Composite — 2871,01 п. (-0,25%).

Рынок нефти в четверг демонстрировал разнонаправленное движение фьючерсов. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 1 мая добыча нефти в стране сократилась ещё на 200 тыс. бар. до 11,9 млн бар. Напомним, что рекордные объёмы составляли 13,1 млн бар. в сутки. Коммерческие запасы нефти выросли за отчётную неделю на 4,6 млн бар. до 532,2 млн бар. Запасы бензина упали на 3,2 млн бар., а дистиллятов увеличились на 9,5 млн бар. Последняя цифра больше говорит о том, что потребление снизилось со стороны тяжёлого транспорта. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 14,8 млн бар. в сутки общих поставок, или —27,0% за год; 5,7 млн бар. бензина в сутки, или —39,6% за год; а также 3,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или —20,2 млн бар. в сутки. Поддержку нефти также оказывает статистика из КНР. В апреле импорт сырой нефти составил около 10,42 млн бар. в сутки. Для сравнения, в марте импорт составлял 9,68 млн бар., а год назад 10,64 млн бар. в сутки. В целом, за четыре месяца Китай импортировал около 10,26 млн бар. в сутки, или на 1,7% больше, чем за аналогичный период год назад. Импорт природного газа в январе-апреле увеличился на 1,5%. Золото накануне было под давлением, но его время ещё впереди. Резервы SPDR Gold Trust снизились за день с 1076,39 тонн до 1075,80 тонн. В текущем квартале США планируют занять на рынке $2,999 трлн, что является рекордом. К 9:00 мск Brent — $29,78 (+0,20%), WTI — $24,14 (+0,63%), Золото — $1690,2 (+0,10%), Медь — $5186,39 (+0,23%), Никель — $12325 (+0,18%).

Индекс доллара повышался на 0,11% до 100,20 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,70% по сравнению с 0,71% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,079 (-0,02%), GBP-USD — $1,233 (-0,06%), USD-JPY – 106,31 (+0,23%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть пытается расти на фоне восстановления китайского импорта. Индексы Азии демонстрируют разнонаправленную динамику. Доллару вспомнили его масштабный долг, а иена вновь слабеет. Всё это указывает на нейтральное открытие торгов, или даже на вероятный слабый рост. Ключевым фактором для рубля будет статистика по инфляции, которая в апреле может удивить и снизить ожидания по дальнейшему смягчению денежной политике ЦБ РФ.