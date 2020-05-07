Динамику мировых рынков продолжает определять ситуация с распространением коронавируса и ее последствия. И если рост числа инфицированных уже не находится в фокусе внимания инвесторов, несмотря на то, что в мире коронавирусом заболело уже более 3,7 млн человек, то последствия пандемии, хоть и ожидаемые, сказываются на настроениях игроков. Так, вчерашний отчет ADP о занятости в очередной раз показал влияние пандемии на состояние рынка труда США, потерявшего за апрель более 20 млн рабочих мест в частном секторе. При этом данные по деловой активности, хоть иногда и оказываются лучше ожиданий, говорят о ее замедлении. Отметим, что снятие или смягчение карантинных мер, которое могло бы поспособствовать росту экономической активности, упираются в нежелание властей отдельных стран получить вторую волну коронавируса, что сдерживает подобные шаги.

Дополнительным фактором выступают обвинения Китая со стороны США в сокрытии данных по коронавирусу и обещание «наказать» Поднебесную. При этом рассматриваются различные механизмы. Это сдерживает покупки на опасениях, что введение санкций или дополнительных тарифов по отношению к КНР может оказать существенное негативное влияние на восстановление мировой экономики после провала, вызванного пандемией.

Сложившаяся ситуация не позволяет широкому спектру активов продолжить восстановление, в результате чего рынки «зависли» в непонимании и на опасениях ухудшения ситуации.

Если же говорить о настроениях, преобладающих на утро четверга, то их можно охарактеризовать как противоречивые. С одной стороны, наблюдается снижение на большинстве азиатских площадок. С другой, фьючерсы на основные американские индексы, после падения более чем на 0,5% днем ранее, сегодня с утра практически полностью отыграли потери среды. Рынок энергоносителей консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции чуть ниже 30 долларов за баррель.

Если же говорить о факторах, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов в ходе торгов, то здесь стоит обратить внимание на макроэкономическую статистику. Выделим данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые в очередной раз покажут состояние рынка труда США.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем консолидации российского рынка на открытии торгов. На противоречивом внешнем фоне индекс МосБиржи удержит позиции в середине диапазона 2600 – 2650 пунктов. При этом в ходе торгов давление на российские акции может возобновиться, что приведет к попыткам отката под нижнюю границу данного коридора. В частности, этому может поспособствовать как дальнейшее отступление на рынке энергоносителей, так и ухудшение настроений на мировых рынках.

На валютной секции Московской биржи, после провала днем ранее, сегодня в начале дня ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам. Консолидация на рынке энергоносителей и разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дадут поводов рублю для направленного движения. В результате пара доллар/рубль в начале торгов удержит позиции в районе 74,2 – 74,7 рубля. В ходе сессии рубль вновь может оказаться под давлением, чему, кроме внешних факторов в виде попыток дальнейшего отступления на рынке энергоносителей и слабого спроса на риск, выражающегося в ослаблении валют EM, также способствуют ожидания снижения объемов продаж валюты со стороны Центробанка.