Завтра (8 мая) ВТБ опубликует результаты за 1К20 по МСФО, и в целом мы ожидаем увидеть слабые показатели из-за экономического кризиса. Чистая прибыль ВТБ, согласно собственному консенсус-прогнозу банка, должна составить 26.5 млрд руб. (-43% г/г) с учетом негативного эффекта резкого увеличения отчислений в резервы до 63.4 млрд руб. (против 14 млрд руб. в 1К19), при этом стоимость риска предполагается на уровне 2.2%. Чистый процентный доход должен составить около 118 млрд руб. (+13% г/г), ЧПМ предполагается равной 3.5%, чистый комиссионный доход прогнозируется на уровне 25.9 млрд руб. (+20% г/г).