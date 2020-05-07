Прогноз результатов ВТБ за I квартал по МСФО: чистая прибыль снизилась на 43% г/г
Завтра (8 мая) ВТБ опубликует результаты за 1К20 по МСФО, и в целом мы ожидаем увидеть слабые показатели из-за экономического кризиса. Чистая прибыль ВТБ, согласно собственному консенсус-прогнозу банка, должна составить 26.5 млрд руб. (-43% г/г) с учетом негативного эффекта резкого увеличения отчислений в резервы до 63.4 млрд руб. (против 14 млрд руб. в 1К19), при этом стоимость риска предполагается на уровне 2.2%. Чистый процентный доход должен составить около 118 млрд руб. (+13% г/г), ЧПМ предполагается равной 3.5%, чистый комиссионный доход прогнозируется на уровне 25.9 млрд руб. (+20% г/г).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200507/831400799.html