В среду ОФЗ торговались в боковом диапазоне. Рынок нейтрально отреагировал на прогнозы Минфина РФ по сокращению доходов федерального бюджета в 2020 г. примерно на 4 трлн руб. С учетом сокращения доходов и увеличения расходов на поддержку экономики, Минфин ожидает дефицит бюджета в 2020 г. около 4%. Антон Силуанов сообщил, что для финансирования дефицита бюджета объем размещения ОФЗ может быть увеличен до 4-4,5 трлн руб. Поддержать интерес к ОФЗ со стороны российских инвесторов (прежде всего банков) может снижение ключевой ставки, а также дополнительные льготные инструменты рефинансирования ЦБ РФ. Сегодня и завтра ожидаем продолжения бокового тренда на рынке рублевых облигаций. По мере приближения июньского заседания ЦБ РФ по ставке ждем смещения доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 5,6-5,8% годовых.

Конъюнктура на рынке евробондов развивающихся стран остается волатильной. 10-летние еврооблигации Индонезии и Бразилии вчера выросли в доходности на 2 и 9 б.п. соответственно. 10-летние евробонды Турции выросли на 29 б.п. – до 8,02% годовых. Доходность Russia`29 вчера осталась на уровне 2,93% годовых. До конца этой недели ожидаем сохранения доходности Russia`29 в диапазоне 2,90 – 2,95% годовых.