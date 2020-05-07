Вливание 780 млрд руб. ликвидности, осуществленное Банком России посредством аукциона репо на срок до 12 мая (лимит на аукционе составил 1 трлн руб.), ослабило напряжение на рынке: ставка RUONIA, по нашим оценкам, приблизилась к уровню ключевой ставки ЦБ, индекс RUSFAR вчера снизился на 25 бп (до 5,5%), а ставка однодневного валютного свопа опустилась на 23 бп, до 5,6%. Между тем на недельных депозитах в ЦБ банки разместили 614 млрд руб. (лимит на аукционе был установлен в 670 млрд руб., что на 260 млрд руб. больше, чем на предыдущей неделе). Тем временем все три аукциона КОБР были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия достаточного числа заявок. На аукционе однодневного репо с Федеральным казначейством спрос составил 404 млрд руб., что довольно много, хотя и меньше, чем на прошлой неделе, когда спрос колебался в районе 600 млрд руб. На эту пятницу Казначейство запланировало два депозитных аукциона, на которых будет предложено 200 млрд руб. к размещению на одну неделю и 100 млрд руб. – на две недели. Поступление этих средств поможет банкам заместить подлежащие погашению депозиты Федерального казначейства на общую сумму 400 млрд руб. (200 млрд руб. было погашено вчера еще 200 млрд руб. погасится в следующую среду). Тем временем в банковской системе накопился значительный запас свободных резервов: по данным Банка России, объем средств, необходимых для выполнения требований усреднения, составляет 2,6 трлн руб., при этом объем корреспондентских счетов сегодня утром равнялся 3,2 трлн руб., а средний баланс с начла периода усреднения, по нашим оценкам, составляет 2,74 трлн руб. Мы полагаем, что с учетом этого факта, а также благодаря новым вливаниям ликвидности со стороны Казначейства, до конца периода усреднения (12 мая) однодневные ставки будут держаться в районе или даже ниже ключевой ставки ЦБ. Однако после погашения текущего репо с ЦБ краткосрочные ставки, скорее всего, вновь превысят уровень ключевой – если только регулятор не позволит банкам пролонгировать привлеченные через репо объемы хотя бы частично. Решения Банка России относительно объемов и условий предоставления ликвидности являются определяющим фактором для спреда между короткими рыночными ставками и ключевой ставкой ЦБ.

Движения в более длинных ставках были небольшими. Ставки FRA повысились на 5 бп, FRA 3x6 – до 5,45%, FRA 9x12 – до 5,1%. Кривая процентных свопов сместилась вверх на 2–5 бп, годовая ставка закрылась на отметке 5,55%, 5-летняя – на 5,89%. 12-месячный NDF (OIS) снизился на 5 бп, до 4,68%, 5-летний кросс-валютный своп опустился на 6 бп, до 4,23%.