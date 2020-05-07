По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 мая вся строительная активность в Москве может быть возобновлена.

Наш комментарий: Строительство жилой недвижимости в Москве и Подмосковье было остановлено 13 апреля. Согласно текущему плану, отрасль будет «разморожена» 12 мая. В прошлом году на Москву и Подмосковье пришлось 17% совокупных объемов ввода жилья и 30–90% в структуре продаж девелоперов. Главный риск в связи с перезапуском строек – устойчивость его субподрядчиков. Это малые и средние предприятия, которые могут столкнуться со значительным оттоком работников и кассовыми разрывами. Темпы возобновления строительной активности также зависят от степени вертикальной интеграции каждой компании. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, этот процесс может занять до 2–3 месяцев.

Закрытие строек являлось основным негативным риском для операций девелоперов и сроков строительства в 2020 г. Наше основное внимание сейчас сосредоточено на сроке возврата к запланированным темпам строительства.