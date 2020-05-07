В этом месяце российские нефтяные компании начинают публиковать свои результаты за 1к20. Мы полагаем, что уже в них будут отражены негативные последствия резкого снижения котировок нефти. На выручку негативное влияние оказало само по себе снижение цен на нефть (и нефтепродукты), тогда как EBITDA оказалась под давлением из-за повысившейся налоговой нагрузки и относительно крепкого рубля, что не позволило компании сэкономить на расходах. Дополнительное давление на финансовые показатели окажет курсовой убыток. По нашим оценкам, показатели Сургутнефтегаза будут довольно слабыми – мы ожидаем сокращения EBITDA компании на 44% г/г. В то же время EBITDA Газпром нефти, согласно нашему прогнозу, снизится на 27% г/г, что станет лучшим результатом в секторе.

Цены на нефть снизились… Цена нефти Brent снизилась на 19% к/к из-за падения спроса. Дисконт Urals к Brent повысился до 2,80 долл./барр., что оказало дополнительное давление на рентабельность сектора добычи нефти в России. Со снижением объема поставок нефти в Китай сократился и средний спред ВСТО–Urals, хотя с исторической точки зрения он оставался довольно сильным – на уровне 7 долл./барр. Это оказало поддержку компаниям с высокой долей поставок через ВСТО (в первую очередь, Роснефти).

…цены на светлые нефтепродукты последовали за ней… Нефтепереработка также заметно пострадала в результате снижения цен на экспортном и внутреннем рынках (в 1к20 квартальное падение экспортных цен составило от 12% для мазута до 23% для бензина и авиатоплива). В то же время крэк-спреды низкосернистого и высокосернистого мазута выросли до —13 долл./т (против —49 долл./т в 4к19) и до —153 долл./т (против —233 долл./т) соответственно. Это улучшило показатели рентабельности компаний, имеющих более высокую долю мазута в номенклатуре, таких как Сургутнефтегаз и Роснефть, которые в 4к19, наоборот, оказались под более сильным давлением, чем другие компании сектора. Крэк-спреды авиатоплива, бензина и дизельного топлива, наоборот, снизились в квартальном сопоставлении, что отрицательно повлияло на показатели компаний с более высокими выходами светлых нефтепродуктов – в частности, Газпром нефти и Лукойла.

…курс рубля практически не изменился. Несмотря на снижение котировок нефти средний курс RUBUSD снизился всего на 4%. В то же время ослабление рубля в конце квартала (26% относительно конца 4к19) привело к значительным валютным убыткам (для всех компаний кроме Сургутнефтегаза, чистая денежная позиция которого составляет 50 млн долл., номинированных преимущественно в долларах.

Налоговая нагрузка увеличилась. Быстрое падение цен на нефть привело к отставанию по экспортной пошлине в 2,88 долл./барр. К тому же это скажется на НДПИ, который с 2019 г. включает компонент экспортной пошлины в свою формулу расчета. Исходя из указанных факторов, ставка НДПИ за квартал составила 22,08 долл./барр. В результате цены нетбэк на нефть в Западной Сибири во второй половине марта стали отрицательными. В сегменте переработки и сбыта в 1к20 демпфер оказался отрицательным, оказав давление на прибыльность продаж моторного топлива на внутреннем рынке, в результате чего наибольшие потери понесет Газпром нефть.