Мосэнерго 6 мая опубликовало результаты за 1к20 по МСФО. Общая выручка снизилась на 10,9% г/г (соответствует ожиданиям), так как ухудшение операционной динамики и ценовой конъюнктуры на РСВ не было полностью компенсировано платежами за мощность (два энергоблока вступили в период повышенных платежей по ДПМ). EBITDA сократилась на 23,5% г/г (на 8% ниже нашей оценки ввиду более значительных амортизационных отчислений), а скорректированная EBITDA – на 18.4% г/г (на 12% ниже нашей оценки ввиду того же фактора, а также более высокой безнадежной задолженности). Чистая прибыль упала на 47% г/г, на 16% ниже нашего прогноза, так как компания сформировала резерв по безнадежной задолженности в размере 1 млрд руб. и показала более высокие амортизационные отчисления и увеличение финансовых расходов. Свободный денежный поток в 1к20 был отрицательным, значение коэффициента чистый долг / EBITDA составило 0,5x.

Наш комментарий: компания представила ожидаемо слабые результаты, но они оказались хуже прогнозов из-за более высоких амортизационных отчислений, резерва по безнадежной задолженности и увеличения финансовых расходов, а также под давлением от неблагоприятной операционной динамики и цен на РСВ. Новость неблагоприятна для акций Мосэнерго, при этом результаты за 2к20, вероятнее всего, будут еще хуже ввиду негативного воздействия пандемии коронавируса – дальнейшего снижения спроса, цен на РСВ и платежной дисциплины со стороны потребителей. Компания пока не объявила рекомендацию по дивидендам за 2019 г., однако при 50%-м коэффициенте выплат они могут обеспечить доходность 6,2%, что ниже уровней по бумагам сопоставимых компаний.