Недельная инфляция к концу апреля замедлилась. В ходе опроса относительно ожидаемой динамики потребительских цен было отмечено увеличение доли респондентов, которые обратили внимание на подорожание большинства товаров и услуг, но это не повлияло на ожидания дальнейшей динамики инфляции. Большинство прогнозирует дальнейший ощутимый рост цен в ближайшее время, но в целом оценки по сравнению с предыдущим месяцем не изменились. Отдельно был отмечен рост доли респондентов, которые сообщили об ухудшении материального положения своих семей, это как раз тот фактор, который в среднесрочной перспективе может привести к дезинфляции – падение потребительского спроса. В целом, данные пока укладываются в рамки ожиданий, ускорение годовых темпов инфляции продолжится, но это не станет устойчивым трендом.

Ситуация с ликвидностью должна постепенно нормализоваться. Вчера спрос на аукционе репо тонкой настройки со стороны банков составил почти 800 млрд руб. и был полностью удовлетворен – лимит на аукционе был равен 1 трлн руб. При этом нельзя сказать, что регулярный депозитный аукцион, который также состоялся в среду, завершился неудачно: предложение достигло более 600 млрд руб. В целом же корсчета банков в ЦБ вчера продолжили расти, теперь они превышают 3,2 трлн руб., что заведомо больше, чем необходимо для выполнения нормативов по обязательным резервам. Мы ждем снижения ставок на межбанковском рынке ближе к уровню ключевой ставки сегодня и завтра.



