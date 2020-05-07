Нефтяные котировки в утренние часы корректируются вниз, несмотря на сохраняющийся оптимизм на финансовых рынках. Контракты на Brent снижаются почти на 1.5%, оставаясь при этом вблизи отметки $30/bbl. В центре внимания участников нефтяного рынка остается ситуация со спросом на энергоносители, который может начать восстанавливаться вместе с восстановлением мировой экономической активности. Вчерашние данные от Минэнерго США не оказывают поддержки котировкам. Несмотря на то, что запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе выросли всего на 4.5 mb вопреки ожиданиям их роста на 9 mb, запасы дистиллятов выросли на 9.5 mb, что почти вдвое превысило ожидания аналитиков. Мы уже неоднократно отмечали, что ждать устойчивого закрепления цен на нефть на уровнях выше $30/bbl до того, как деловая активность в крупнейших странах-импортерах нефти помимо Китая (Индия, США, ЕС) начнет восстанавливаться, было бы преждевременным. Таким образом, при отсутствии новых позитивных новостей по вопросу восстановления мировой экономики пределом роста нефтяных котировок остаются уровни вблизи $30/bbl (Brent).