Результаты General Motors за первый квартал оказались ожидаемо хуже прошлогодних, но превзошли прогнозы и по сравнению с показателями основных конкурентов выглядят впечатляюще.

Чистая прибыль в первом квартале составила $294 млн, или $0,17 на акцию, против $2,16 млрд, или $1,48 на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль достигла $0,62 на акцию, тогда как консенсус закладывал ее на уровне вдвое ниже, $0,3. Тем не менее этот показатель снизился на 56% год к году. В данный результат компания включает 28-центовое влияние переоценки долей в Lyft (LYFT) и Peugeot Citroen (PA).

Выручка группы GM упала на 6,2% г/г, до $32,7 млрд, однако средний прогноз аналитиков предполагал показатель на уровне $31,1 млрд. Впрочем, высокая выручка едва ли изменит решение руководства приостановить выплату квартальных дивидендов или возобновит программу выкупа акций, так как это могло бы негативно отразится на балансе в условиях пандемии.

Благоприятным сигналом для поддержания стабильности финансового счета стало продление трехлетней возобновляемой кредитной линии на $3,6 млрд до апреля 2022 года. Приняты и другие существенные меры экономии для сохранения наличных средств в ближайшем будущем. В частности, сокращены выплаты топ-менеджменту. У GM сохраняется рейтинг инвестиционного уровня.

Главной поддержкой для акций сейчас выступает планируемый 18 мая рестарт заводов в США и Канаде. GM останавливала производство автомобилей в КНР, но ее китайские предприятия начали возвращаться к работе уже с середины февраля. Лишь южнокорейские площадки компании не прерывали работу первом квартале.

GM в текущих условиях удается не наращивать долговую нагрузку. Например, основному конкуренту Ford (F) в марте потребовалось занять $15,4 млрд по двум кредитным линиям, а в апреле он продал облигации на $8 млрд. Конечно, основное влияние замедления экономической активности GM отразит лишь во втором квартале, но к моменту выхода отчетности за этот период компания, скорее всего, уже полностью восстановит производственные мощности при минимальном росте долговой нагрузки.

В настоящий момент продолжается консолидация акций GM в треугольнике между $20 и $25. Устойчивая тенденция к росту вероятна в среднесрочной перспективе, первым ее признаком станет закрепление выше сопротивления $24,16-25 за акцию.