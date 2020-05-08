В фокусе - отчетность ВТБ
Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги X5 retail (+3,44%), компания увеличила онлайн-продажи на фоне режима самоизоляции. Лидерами снижения стали бумаги Юнипро (-4,13%), поводом стала отчетность за 1 квартал и желание игроков зафиксировать прибыль. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,50-74,50.
Банк ВТБ (+0,62%) отчитается за 1 квартал по МСФО. Консенсус-прогноз предполагает сокращение прибыли до 32 млрд руб. Однако, отметим, что снижение прибыли связано с начислением резервов из-за ситуации в экономике. Операционные показатели, как и в случае со Сбербанком, в 1 квартале, по нашему мнению, не ухудшились. Ухудшение может произойти во 2 квартале. При этом, поддержка, на наш взгляд, не потребуется. По итогам года, вероятнее всего, не удастся наверстать упущенную прибыль, что отразится и на дивидендах, однако банк сохраняет недооценку к капиталу на фоне отсутствия рисков его утраты, поэтому акции привлекательны для долгосрочных инвестиций.
Сбербанк (-0,10%) будет отдавать половину прибыли акционерам. Акционерное соглашение защищает миноритариев в вопросе распределения прибыли. Консенсус-прогноз предполагает сокращение прибыли до 615 млрд руб. Это означает сокращение размера дивиденда в будущем году примерно на треть от уровня, достигнутого по итогам 2019 года. Однако, снижение обусловлено, во многом, резервами, которые могут быть восстановлены по окончании кризиса, поэтому прогноз в настоящее время, носит, на наш взгляд, не надежный характер.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 74,00-75,00 в паре USD/RUB, 2600-2650 по индексу Мосбиржи.
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