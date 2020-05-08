Рынку нефти потребуется время на консолидацию, которая может проходить в диапазоне $28-32
Американские биржевые площадки в четверг закрылись в зеленой зоне. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,15%, закрывшись на отметке 2881,19 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,89%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,41%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на семь базисных пунктов, до 0,63%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта, до −0,55%.
Умеренный оптимизм на Уолл-cтрит обусловлен надеждами на то, что худшие времена для американской экономики подходят к концу. Инвесторы рассчитывают, что находящаяся на исторически высоком уровне безработица пойдет на спад на фоне постепенного открытия предприятий и магазинов. Сегодня в фокусе рынка будет публикация апрельских данных Минтруда США, которая по прогнозам экспертов продемонстрирует сокращение числа рабочих мест на 22 млн. Стоит отметить, что данные учитывают лишь первые две недели апреля, в связи с чем, не могут быть абсолютно репрезентативными.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,54% и закрылись на отметке $29,41. В течение дня бурному росту цен на черное золото способствовала новость, что саудовская Saudi Aramco повысила цены для азиатских, европейских и американских покупателей, однако в дальнейшем весь позитив был нивелирован. Похоже, что перед тем, как продолжить рост, рынку потребуется какое-то время на консолидацию, которая может проходить в диапазоне $28—32.
В четверг индекс Мосбиржи прибавил 0,07%, закрывшись на отметке 2634 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2627 и 2600 пунктов, сопротивления — 2668—2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 109300 и 108000 пунктов, сопротивления — 113000 и 114700 пунктов.
Российская валюта завершила торги на отметке 74,10, прибавив 0,64% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,55 и 73, сопротивления — 74,60 и 75.
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