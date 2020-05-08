Российский рынок акций в четверг показал смешанную динамику. Индекс МосБиржи консолидировался всю сессию и завершал день около уровня предыдущего закрытия. Какой-то единой тенденции среди наиболее ликвидных голубых фишек не наблюдалось.

Обращаем внимание, что боковая тенденция не приводит к снижению оборотов торгов. Они растут третью сессию подряд. Вчера в акциях индекса наторговали на 70 млрд руб.

Российский рынок практически никак не выделяется на фоне других развивающихся площадок. В последние дни индексы РТС и MSCI Emerging Markets демонстрируют схожую динамику.

Хуже рынка вчера выглядели акции Юнипро (-4,1%). В сложившихся условиях компания решила сохранить прежний уровень дивидендов на уровне 14 млрд руб. в год, а переход к запланированным ранее 20 млрд руб. перенести на 2021-2022 гг. Также в очередной раз может быть перенесен запуск энергоблока на Березовской ГРЭС. Естественно в моменте это не понравилось инвесторам. В случае реализации более глубокой коррекции бумаги могут стать привлекательной идеей в расчете на высокие выплаты в следующем году.

Акции АЛРОСА накануне выросли на 1,2%, чему помогли новости о рекомендации наблюдательного совета по дивидендам. Несмотря на непростую ситуацию на рынке алмазов, компания направит 100% свободного денежного потока за 2019 г. на выплаты акционерам. Это соответствует 6,47 руб. на бумагу. Но компания ранее уже заплатила за I полугодие 2019 г. 3,84 рубля на бумагу. Поэтому за II полугодие наблюдательный совет АЛРОСА рекомендует выплатить по 2,63 руб. на акцию. Это примерно 4,2% по текущим котировкам.

Среди ликвидных бумаг хуже рынка вчера выглядели акции Новатэка (-3%). Во многом это результат дивидендного гэпа. В ближайшей перспективе предпосылок для ускорения роста не наблюдается.

Дивидендный гэп сегодня ожидается в бумагах ЛСР на уровне около 30 руб. Кроме того, закрытие реестра по дивидендам пройдет в бумагах Таттелекома.

Возобновился подъем цен на золото. Котировки вернулись выше $1700, что сегодня может оказать поддержку акциям Полюса и Полиметалла. В последние дни бумаги золотодобывающих компаний не пользовались повышенным спросом. Полюс по-прежнему выглядит фундаментально чуть привлекательней и дешевле. Локальный подъем вполне допустим, но без более сильного ускорения цен на золото в сторону $1800 бумагам компании будет сложно преодолеть предыдущий максимум около 12 500 руб.

Цены на нефть Brent вчера в моменте поднимались к $31,5, но развить эту тенденцию е получилось. К концу дня котировки вновь опустились ниже $30. Американские и европейские фондовые площадки в четверг показали положительный результат, но уверенности в продолжении этой тенденции сейчас нет. Ситуация с распространением коронавируса в мире существенным образом не улучшается. После начала спада числа новых заболевших в Европе, вспышка перекинулась на ряд других стран, таких как Бразилия, Индия. В России пока также пик не пройден. Все это значит, что полное открытие границ едва ли стоит ждать ранее конца июня. Ожидания смягчения ограничений постоянно откладываются.

И хотя негатив из-за пандемии во многом уже заранее был заложен в цену, после уже состоявшегося отскока мировых фондовых площадок сложно рассчитывать на сохранение повышенного интереса крупных инвесторов к рынку акций. На мой взгляд, лучший сценарий — это просто боковик и консолидация.

В этом плане по индексу МосБиржи техническая картина существенным образом не меняется. Как раз сохраняется актуальным боковой коридор с верхней границей на 2700–2710 п. Эти уровни отделяют от ускорения к 2800 п., однако предпосылок к этому движению пока не появилось. Снизу поддержки расположены лишь около 2470–2500 п.

По паре USD/RUB в ближайшей перспективе также ожидаю в основном нейтральную динамику. Курс может колебаться в коридоре с нижней границей 72,5–73 и верхней около 75–76. Причем риски ослабления рубля на горизонте следующих недель оцениваю выше, чем вероятность чрезмерного укрепления национальной валюты. Причина в ожидаемом восстановлении спроса на импорт по мере снятия ограничительных мер, а также в возможном снижении объемов продажи валюты со стороны ЦБ РФ из-за роста нефти Urals. Плюс объем экспортной выручки может снизиться из-за падения добычи и экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,8%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце мая растут на 0,9% и находятся около $29,9.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти рядом с уровнем закрытия четверга.