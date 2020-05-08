В ходе сессии рубль может оказаться под давлением
Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился противоречивый внешний фон.
Так, поддержку ему может оказать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра демонстрируют укрепление. При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent пока так и не удалось закрепиться выше 30 долларов за баррель, окажет некоторое давление на национальную валюту.
В сложившихся обстоятельствах в начале дня ожидаем стабилизации пары доллар/рубль чуть выше 74 рублей. Однако в дальнейшем рубль может оказаться под давлением. Поводом к продажам могут послужить попытки снижения на рынке энергоносителей, а также ухудшение рыночных настроений на фоне публикации данных по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и безработице в США. Плюс к этому, в преддверии длинных выходных инвесторы будут с осторожностью относится к покупкам в рубле.
В результате ближе к вечеру рубль может перейти к ослаблению, что позволит американской валюте отыграть потери четверга и сделать существенный шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 75 рублей.
Напомним, что днем ранее рубль окреп по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,6%, отступив до 74,1 рубля, евро потерял 0,3%, закончив день в районе 80,3 рубля.
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