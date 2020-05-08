В первой половине дня вчера российский рынок акций пытался отыгрывать внешний позитив, но после обеда инвесторы приступили к осторожным продажам, несмотря на то, что внешний фон продолжил улучшаться.

Единственным объяснением такого может служить реакция на решение столичных властей продлить режим самоизоляции до конца мая. Если верить Банку России, месяц самоизоляции отбирает от ВВП страны от 1,5 до 2 процентов. Учитывая крайне низкие цены на нефть и отсутствие перспектив их роста до «комфортного» для нас уровня выше 40 долларов за баррель, снижение фондового рынка выглядит оправданным. Выходить из нынешнего жесточайшего кризиса мы будем очень долго и тяжело.

Сегодня американские фьючерсы продолжают подрастать, прибавляя накануне нашего открытия чуть более процента. Никуда не убежали котировки нефти, оставаясь около отметки 30 долларов за баррель. Скорее всего, сегодня нефть никуда сильно не двинется.

В таких условиях ждем открытия рынка акций ростом в пределах 0,5-0,7 процентов. Но вчерашний сценарий может повториться: после обеда рынок опять может приступить к снижению. Кроме его фундаментальной слабости, в пользу распродаж будет работать «фактор пятницы», усиленный выходным днем в понедельник.

Однако сильных распродаж мы пока не ждем, время для них придет чуть позже, когда рынок потеряет небольшую поддержку со стороны дивидендного сезона.

Пока же рекомендуем обратить внимание прежде всего на акции «Полюса» и «Полиметалла». Они слабо отреагировали на очередной рост золота, а сегодня драгметалл продолжает дорожать. Кроме того, бумаги станут одними из бенефициаров девальвации рубля, которая также неизбежна.

Лучше рынка на открытии будет смотреться и «Норильский Никель» из-за подорожания платины и палладия. К тому же бумага отстала от роста рынка начала недели, и лишь вчера бросилась его догонять.

Не ждем принципиальных изменений в паре доллар-рубль: она по-прежнему в ближайшие дни останется в коридоре 72,7-75,5. Но тенденция ухода в верхнюю часть этого диапазона с попытками его пробить будет нарастать.

Сейчас против рубля играет снижение объема валютных интервенций со стороны Банка России из-за роста цен на нефть. Сегодня во второй половине дня традиционно усилятся покупки долларов и евро накануне длинных праздников. Так что закрытие валютных торгов вблизи отметки 75 руб за доллар выглядит вполне вероятным.

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