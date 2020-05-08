По итогам торгов 7 мая индекс МосБиржи вырос на 0,07% — до 2634,00 п., а индекс РТС — на 1,35% — до 1126,48 п.

День прошёл спокойно, без лишнего драматизма восприятия неприятных новостей. Во всяком случае, не считать же такой новостью падение индекса PMI в сфере услуг РФ до 12,2 п. в апреле? В качестве утренней альтернативы была предложена китайская статистика по экспорту и импорту. Западные рынки благосклонно приняли данные по росту экспорта на 3,5% в апреле, а вот для россиян более значимым стал рост апрельского импорта нефти до 10,42 млн бар. в сутки. Это ниже прошлогоднего показателя, но выше мартовского, а за январь-апрель Китай увеличил закупки нефти на 1,7%. Соответственно, нефть вновь показывала неплохой рост, что благотворно сказалось на соответствующем секторе. «Сургутнефтегаз» подорожал на 2,3%, «Роснефть» на 1,89%. В бумагах «ЛУКОЙЛ» просадка на 0,38%, что можно отнести на счёт реакции по поводу новостей о коронавирусе у вице-президента компании Л. Федуна. Среди лидеров дня также были «САФМАР» (+10,54%), X5 Retail Group (+3,44%), «Московская Биржа» (+1,66%) и Yandex (+1,61%). Московская Биржа сообщила об увеличении объёма торгов на 15,9% в апреле по сравнению с аналогичным периодом год назад. Акции «Юнипро» завершили день в статусе самой слабой бумаги дня. Столь удручающий результат оказался реакцией на отчётность за I квартал, в рамках которого выручка упала на 11,4%. Также среди слабых были акции «НОВАТЭК» (-3,02%), Polymetal (-2,45%) и «ОГК-2» (-2,0%). Стоит также отметить рекомендацию совета директоров «АЛРОСА» (+1,26%) по дивидендам. Финальный дивиденд за 2019 год рекомендован в размере 2,63 рубля на акцию с датой отсечки на 13 июля. Активность на рынке была выше, чем в предыдущий день. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 70,256 млрд рублей.

Рубль укреплял свои позиции, также реагируя на позитивную динамику нефти. К вечеру от нефтяного позитива почти ничего не осталось, но рубль продолжал удерживать свои завоевания. Впрочем, днём он в моменте достигал 73,58 за доллар и 79,34 за евро. Инфляция в РФ ускорилась до 3,1% в апреле. За месяц рост цен составил 0,8% после 0,6% в марте. В какой-то мере это снижает возможности ЦБ по дальнейшему смягчению денежной политики, но в долгосрочном плане это обеспечивает высокую доходность долгового рынка. Впрочем, всё это отдалённое будущее, а в четверг вместе с рублём укреплялись относительно доллара валюты Норвегии, Австралии, Канады, что говорит о присутствии аппетита к риску.

Повод для оптимизма можно найти всегда. Например, если число первичных обращений за пособием по безработице сократилось с 3,85 млн до 3,17 млн, то уже стоит говорить о снижении негативного влияния пандемии на экономику, хотя в реальности это лишь неизбежный процесс истощения рабочих мест в уязвимой части деловой активности. Впрочем, рынок может сосредоточиться на будущем экономическом расцвете, но впереди также много вопросов. Появилась информация, что уже на следующей неделе Вашингтон и Пекин проведут телеконференцию для обсуждения прогресса выполнения торгового соглашения первой фазы. Вполне очевидно, что в условиях пандемии формальное выполнение соглашения становится невозможным. Если же говорить о рынке, то вверх его вели бумаги нефтяников и банков. К примеру, акции Chevron Corp. подорожали на 2,88%, а Bank of America на 2,19%. Меж тем, давление испытывали бумаги фармацевтов. Акции Pfizer упали на 4,02%. По итогам дня DJIA вырос на 8,9% до 23875,89 п., а S&P 500 на 1,15% до 288,19 п.

Гонконгское издание South China Morning Post пишет, что Пекин может начать распродажу американских казначейских обязательств, или прекратить покупку новых в ответ на угрозы Вашингтона наказать Китай за мнимое изобретение COVID-19, или недочёты по информированию об эпидемии. Впрочем, как признают экономисты, отказ от обязательств со стороны США является «безумной идеей». Впрочем, пока это лишь теоретические разговоры и обмен мнениями. Азиатские рынки демонстрировали рост. Апрель может стать историческим месяцем падения занятости в США, но он также станет нижней точкой падения экономики. Масштаб проблем вынуждает сохранять стимулы в долгосрочной перспективе, а это неизбежно будет размывать ценность денег против активов. Японский рынок испытал облегчение от того, что иена перестала укрепляться. Кроме того, государственные СМИ Китая уже сообщают о состоявшемся телефонном разговоре представителей США и КНР по торговым вопросам. Это стимулировало повышение фьючерсов на индексы США более чем на 1,0% и позитивную динамику азиатских индикаторов. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 20133,17 п. (+2,33%), Hang Seng — 24258,33 п. (+1,16%), Shanghai Composite — 2898,37 п. (+0,93%).

Нефть также реагирует на перспективы переговорного процесса Вашингтона и Пекина. Впрочем, более значимым является процесс ослабления карантинных мер. В Австралии также планируют смягчить режим через четыре фазы в течение четырёх недель. К вечеру поступит статистика от Baker Hughes и на рынке ожидают, что число активных буровых сократится ещё минимум на 50 единиц, как это происходит еженедельно с середины марта. Накануне золото весьма бурно реагировало на статистику по рынку труда в США, вернувшись выше $1700 уровня. Однако уже в пятницу динамика роста не столь выраженная. Накануне резервы SPDR Gold Trust выросли на полтонны, до 1075,80 тонн. К 9:00 мск Brent — $30,21 (+2,55%), WTI — $24,3 (+3,18%), Золото — $1726,4 (+0,03%), Медь — $5320,87 (+1,39%), Никель — $12295 (-0,07%).

Индекс доллара снижался на 0,16% до 99,73 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,64%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,084 (+0,08%), GBP-USD — $1,24 (+0,28%), USD-JPY – 106,42 (+0,14%).

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть возобновила рост и может закрыть неделю выше $30 за баррель Brent. Азиатские индексы в плюсе, как и фьючерсы на индексы США. «Страшная» статистика по рынку труда инвесторов не пугает, так как при существующих монетарных стимулах деньги неизбежно проиграют активам. Российские индексы имеют шанс начать день в плюсе, а рубль вернуться под отметку 74,0 за доллар.