Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с достаточно сильным повышением в пределах 0.6-1.3%, в районе 2650-2670 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2680, 2700 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на локальный рынок акций также может оказать публикация большого блока апрельской статистики, характеризующей состояние рынка труда в США (15.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.07%) и РТС (+1.35%) завершили торги с неравномерным отклонением. Довольно сильное повышение долларового индекса РТС было обусловлено заметным укреплением курса отечественной валюты. В то же время рублевый индекс МосБиржи почти полностью растерял свой существенный внутридневной прирост. В целом он следовал за динамикой фьючерсов на нефть сорта Brent. Таким образом, вчерашнее улучшение настроений на западных фондовых рынках все же не способствовало росту рублевой стоимости акций отечественных компаний.

Стоит отметить, что международный новостной поток вчера не замыкался только лишь на коронавирусной тематике. Это является косвенным признаком того, что мировая экономика начинает выходить из режима жесткого карантина. Президент США активно борется за право применения военной силы против Ирана. Кроме того, за океаном были опубликованы результаты «российского расследования», связанного с предполагаемым вмешательством РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Еще одним симптомом постепенного преодоления острой фазы глобальной пандемии стал неожиданный прирост объемов китайского экспорта в апреле. Обратим внимание и на увеличение в КНР спроса на новые машины в минувшем месяце после очень сильного спада в феврале и марте. Эти данные указывают на то, что мировая экономика имеет шансы на некоторое оживление в среднесрочном периоде за счет накопившегося отложенного спроса.

По итогам вчерашних торгов индексы МосБиржи и РТС удержались недалеко от своих двухмесячных максимумов. Таким образом, в них сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Вместе с тем, локальный рынок акций после довольно продолжительного периода сильных колебаний постепенно приходит в состояние относительной стабильности.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние достаточно сильной бэквордации величиной в 21 п., или около 1.9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим приростом выделились бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +2.30%) и Роснефть (ROSN RM, +1.89%). Акции «Роснефти» продолжат пользоваться поддержкой на фоне реализуемой эмитентом программы их обратного выкупа на рынке. Что же касается голосующих бумаг «Сургутнефтегаза», то мы наблюдаем в них периодическую активизацию покупок еще со второй половины прошлого года. Фундаментальным преимуществом компании «Сургутнефтегаз» остается наличие крупных накоплений, номинированных в иностранной валюте. Это повышает ее устойчивость в текущих условиях низких цен на нефть.

Акции МосБиржа (MOEX RM, +1.66%) заметно опередили рынок на фоне сообщения эмитента об увеличении общего объема торгов на рынках Московской биржи. В апреле он возрос на 15.9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составил 85.5 трлн руб. С технической точки зрения указанные бумаги возобновили свое среднесрочное повышение. В ближайшие дни мы можем увидеть в них новые попытки пробоя ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе 130 руб.

Бумаги Новатэк (NVTK RM, —3.02%) развернулись вниз после повторной неудачной попытки восстановления к ценовому уровню 1100 руб. Их не сумело поддержать известие о том, что заместитель председателя правления эмитента увеличил свою долю в компании в результате покупки ее акций на сумму порядка 20.5 млн руб.

Стоит также отметить вчерашние распродажи в акциях Юнипро (UPRO RM, —4.13%). Они состоялись на фоне выхода ряда значимых корпоративных новостей эмитента. Компания сообщила о сокращении рублевой выручки за первые 3 месяца 2020 года на 11.4%. Ее базовая чистая прибыль за тот же период сократилась на 19.6%. Кроме того, совет директоров рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 0.111025275979 руб. на акцию. Это составляет порядка 4.1% от цены их вчерашнего закрытия. Вместе с тем, компания уже предупредила, что в декабре 2020 года она может направить на выплату дивидендов 7 млрд руб. вместо ранее запланированных 11 млрд руб.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное повышение стоимости около 1.2-1.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 2.0%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.9%. Японский Nikkei225 вырос на 2.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с существенным приростом.