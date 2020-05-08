В четверг доходность ОФЗ срочностью 2-6 лет снизилась на 1-2 б.п. На дальнем участке кривой (срочностью более 10 лет) происходил рост доходности. Расширение спреда между длинными и короткими ОФЗ соответствует динамике UST за последнюю неделю. Инвесторы опасаются, что рост размещения длинных гособлигаций для финансирования дефицита бюджета приведет к росту доходности и премии в длинных бумагах. Сегодня ожидаем нейтральной динамики на рынке рублевых облигаций и сохранения доходности ОФЗ в диапазоне 6,07-6,10% годовых. На фоне повышения спроса на риск на глобальных рынках покупки ОФЗ на вторичном рынке сдерживают ожидания увеличения предложения нового госдолга.

Евробонды развивающихся стран в четверг росли в цене отыгрывая усилия властей по стимулированию экономики. Доходность Russia`29 вчера снизилась на 4 б.п. – до 2,89% годовых. 10-летние еврооблигации Индонезии и Бразилии вчера снизились в доходности на 7 и 8 б.п. соответственно. Евробонды Мексики снизились на 18 б.п. — до 4,08% годовых. Сегодня новости о прогрессе в торговых переговорах США и Китая способствуют сохранению оптимистичного настроя в отношении активов развивающихся стран, ожидаем закрепления доходности Russia`29 в диапазоне 2,85 – 2,90% годовых.