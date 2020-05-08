Денежный рынок: однодневные ставки стабилизировались ниже уровня ключевой
Короткие ставки денежного рынка вчера продолжили снижаться, закрепившись ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа упала на 40 бп (до 5,2%), индекс RUSFAR опустился на 9 бп (до 9,41%), а ставка RUONIA, по нашим оценкам, составила около 5,3%. На аукционе однодневного репо с Федеральным казначейством заявок поступило всего на 4 млрд руб., что представляет минимум с 14 апреля. Сегодня Казначейство разместит 100 млрд руб. на две недели: на вчерашнем депозитном аукционе спрос превысил предложение, составив 145 млрд руб. Сегодня же состоится недельный депозитный аукцион с лимитом 200 млрд руб., спрос на котором, как мы ожидаем, также будет высоким. По нашим расчетам, однодневные ставки останутся вблизи текущих значений до окончания периода усреднения в следующий вторник. Их дальнейшая динамика в значительной степени будет зависеть от решений Банка России относительно пролонгации операций репо.
Более длинные ставки денежного рынка также снижались на фоне роста спроса на рисковые активы и позитивной динамики цен на нефть. Кривая процентных свопов вчера сместилась вниз на 2–5 бп (в том числе годовая ставка IRS составила 5,5%, а 5-летняя – 5,85%). Котировки FRA снизились на 5 бп, вернувшись к уровням предыдущей недели (3x6 FRA – 5,4%, 9x12 FRA – 5,05%). Годовая ставка NDF (OIS) снизилась на 6 бп (до 4,63%), а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа опустилась на 11 бп (до 4,12%).
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