Короткие ставки денежного рынка вчера продолжили снижаться, закрепившись ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа упала на 40 бп (до 5,2%), индекс RUSFAR опустился на 9 бп (до 9,41%), а ставка RUONIA, по нашим оценкам, составила около 5,3%. На аукционе однодневного репо с Федеральным казначейством заявок поступило всего на 4 млрд руб., что представляет минимум с 14 апреля. Сегодня Казначейство разместит 100 млрд руб. на две недели: на вчерашнем депозитном аукционе спрос превысил предложение, составив 145 млрд руб. Сегодня же состоится недельный депозитный аукцион с лимитом 200 млрд руб., спрос на котором, как мы ожидаем, также будет высоким. По нашим расчетам, однодневные ставки останутся вблизи текущих значений до окончания периода усреднения в следующий вторник. Их дальнейшая динамика в значительной степени будет зависеть от решений Банка России относительно пролонгации операций репо.

Более длинные ставки денежного рынка также снижались на фоне роста спроса на рисковые активы и позитивной динамики цен на нефть. Кривая процентных свопов вчера сместилась вниз на 2–5 бп (в том числе годовая ставка IRS составила 5,5%, а 5-летняя – 5,85%). Котировки FRA снизились на 5 бп, вернувшись к уровням предыдущей недели (3x6 FRA – 5,4%, 9x12 FRA – 5,05%). Годовая ставка NDF (OIS) снизилась на 6 бп (до 4,63%), а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа опустилась на 11 бп (до 4,12%).