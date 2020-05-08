VEON: восстановление российского бизнеса откладывается до I полугодия 2021 года
Компания VEON (VEON US: НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила невпечатляющие финансовые результаты за 1К20 по МСФО – выручка и EBITDA оказались немного ниже консенсус-прогноза. Российский сегмент услуг мобильной связи остается проблемным – его выручка снизилась на 4,4% г/г, несмотря на сильный рост выручки сегмента мобильных данных (+8,5% г/г) на фоне ускорения снижения выручки в сегменте голосовых сервисов. Возобновление роста выручки Beeline маловероятно до 1П21 (ранее ожидалось в конце 2020 г.), так как карантин негативно влияет на поведение абонентов мобильного сегмента (роуминг, миграция абонентов в фиксированную связь) и вызывает определенные задержки в развертывании сети 4G. На уровне группы самая слабая динамика придется на 2К20, так как в этот период на рынках присутствия компании в полной мере проявится эффект карантинных мер. Менеджмент указал на снижение выручки на 8-9% г/г, а EBITDA – на 13-16% г/г в местных валютах на уровне группы в апреле. Прогноз на 2020 г. отозван. Мы ожидаем, что рынок отреагирует нейтрально или негативно на отчетность, учитывая как слабую динамику акций VEON в последние недели, так и общую обеспокоенность инвесторами продолжающимися проблемами в бизнесе компании.
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