В четверг, 7 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории ввиду удорожания акций высокотехнологичного сектора, а дополнительную поддержку рынку оказали воодушевляющие отчетности ряда компаний, в том числе MetLife и ViacomCBS.

Более того, несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп пообещал направить ресурсы на возобновление экономической деятельности в стране и создание вакцины от COVID-19, что способствовало улучшению настроений инвесторов.

Опубликованная вчера статистика, между тем, показала, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 3,169 млн, что оказалось ниже, чем неделе ранее, но выше прогнозов в 3,000 млн. В то же время, производительность труда, по предварительным данным, снизилась в первом квартале на 2,5% (максимальными темпами с четвертого квартала 2015 года), хотя аналитики ожидали падение показателя на 5,5% после прироста на 1,2% кварталом ранее.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,89% до отметки в 23875,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,15% до 2881,19 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,41% и закрылся на уровне 8979,66 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX опустилась на $0,44 и закрылась на уровне $23,55 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне подросла на $37,30 до отметки в $1725,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,63%.

Как отмечалось выше, среди фаворитов торгов находились представители высокотехнологичного сектора. В частности, бумаги Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet подорожали на 1,34%, 0,7%, 1,03%, 0,52% и 1,87% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация медиа-конгломерата ViacomCBS увеличилась на 10,35% после того, как он отчитался о выручке и прибыли в первом квартале, превысивших средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит.

Лучше рынка смотрелись также акции сервиса по заказу такси Lyft, закрывшиеся в плюсе на 21,7% благодаря значительному снижению чистого убытка в первом квартале. Стоит отметить, что убыток уменьшился почти втрое, тогда как квартальная выручка превзошла усредненные прогнозы аналитиков.

На положительной территории закрылись и бумаги страховой компании MetLife, окрепшие на 5,94% на фоне более высокой, нежели ожидали аналитики, квартальной прибыли. Заметим, что скорректированная прибыль увеличилась на 1,8% г/г до $1,45 млрд или $1,58 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,44 на бумагу.

S&P 500

На дневном графике индекса S&P 500 формируется «округлая вершина», в рамках которой в краткосрочной перспективе допускается размеренная просадка индекса.