Апрель прошел под знаком надежд. Рубль укрепился после обвального падения. Хотя о восстановлении до докризисных уровней речи быть пока не может, в целом можно сказать, что рубль держится хорошо. При нынешних уровнях цены на нефть можно было ожидать пару USD/RUB в диапазоне 90-100. Однако стоит отметить, что курс определяется не только ценой на нефть, а кроме того, модель не тестировалась ранее на столь низкие цены на нефть. Фондовый рынок демонстрировал положительную динамику, что в значительной степени обусловлено аналогичным трендом на ведущих мировых площадках.

Однако основные фондовые индексы достигли максимальной отметки за месяц, и на этом рост закончился. Техническая картина указывает на высокую вероятность коррекции в пределах 10% на горизонте месяца. Новостной фон негативно окрашен: растет вероятность новой волны торговой войны США и Китая, которая стала бы мощным поводом для коррекции рынков. Число заболевших COVID-19 в России увеличивается, а это означает, что сроки снятия ограничительных мер могут отодвинуться и восстановление экономики тоже затянется.

Пока статистика не успела зафиксировать все негативные тенденции. Из того, что уже отмечено: сокращение торгового баланса в марте ниже $9 млрд, падение индекса предпринимательской уверенности до минимума за более чем за год, обвал индекса деловой активности PMI до минимума за всю историю наблюдений. Производители металлов сократили производство на 7-15% из-за пандемии. Соглашение ОПЕК+ приведет к снижению добычи нефти на 15%. Май очень важный месяц в плане восстановления экономической активности. Есть обоснованные, на наш взгляд, опасения, что если в ближайшие три-четыре недели вернуть закрытые предприятия к работе не удастся, то кризис серьезно усугубится. А это непременно отразится на фондовом рынке.

Мы ожидаем, что динамика на фондовом и валютном рынках будет увязана с ситуацией на рынке нефти и трендами на мировых фондовых площадках. Наиболее вероятно продолжение снижения. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2100-2400 п. Ожидания по паре USD/ RUB: диапазон 75-85. Нефть, по нашему мнению, будет торговаться в коридоре $25-30 за баррель.

Рекомендуем открывать короткие спекулятивные позиции в акциях «голубых фишек»: Сбербанка, ЛУКОЙЛа, Татнефти. Лучше рынка, на наш взгляд, будут акции Алросы, Yandex N.V., ВТБ. Для инвестиций на долгий срок из акций подходят также бумаги Алросы, Северстали и ГМК.