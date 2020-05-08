Сегодня доходность американских двухлетних казначейских облигаций опустилась до нового минимума 0.1150%.

Рынок все больше начинает закладывать сценарий негативных ставок в США. Еще недавно подобное развитие событий казалось невероятным, учитывая сильное банковское лобби и давление пенсионных фондов. Теперь отрицательные ставки в США могут стать реальностью. ФРС уже запустила весь возможный арсенал инструментов для стабилизации экономической ситуации, баланс американского центробанка к концу текущей недели вырос до 6.75 трлн долл, а избыточные резервы банков достигли 3, 159 трлн. Если Фед двинет в этом году ставки в отрицательную зону, то единственным выходом для инвесторов станет исключительно рынок акций, причем не только американский. Деньги начнут искать доходность на развивающихся рынках. Думаю, к этому надо готовиться, чтобы в нужный момент сказать приходящим на наш рынок инвесторам «Welcome!».