Ждать ли в США отрицательных ставок?
Сегодня доходность американских двухлетних казначейских облигаций опустилась до нового минимума 0.1150%.
Рынок все больше начинает закладывать сценарий негативных ставок в США. Еще недавно подобное развитие событий казалось невероятным, учитывая сильное банковское лобби и давление пенсионных фондов. Теперь отрицательные ставки в США могут стать реальностью. ФРС уже запустила весь возможный арсенал инструментов для стабилизации экономической ситуации, баланс американского центробанка к концу текущей недели вырос до 6.75 трлн долл, а избыточные резервы банков достигли 3, 159 трлн. Если Фед двинет в этом году ставки в отрицательную зону, то единственным выходом для инвесторов станет исключительно рынок акций, причем не только американский. Деньги начнут искать доходность на развивающихся рынках. Думаю, к этому надо готовиться, чтобы в нужный момент сказать приходящим на наш рынок инвесторам «Welcome!».
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