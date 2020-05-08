Вроде бы, торги идут, и заключаются какие-то сделки. Вроде бы, что-то растет и что-то падает. Вроде бы, все индексы вчера выросли и некоторые даже более чем на 1%. Однако, если посмотреть на котировки недельной давности, то окажется, что мы всю неделю стояли на месте и изменения минимальны. И все это на фоне достаточно низкой активности участников рынка. Так что пока следует только констатировать, что рынок ушел в боковик и многие инвесторы просто заняли выжидательную позицию.

На отраслевом уровне картина несколько повеселее. Повеселее в плане хоть какого-то движения. Но это отнюдь не значит, что все слишком уж оптимистично. Оптимизм излучает только технологический сектор, где акции компаний, работающих в этой сфере продолжают пользоваться неизменным спросом и их покупали и продолжают покупать достаточно активно. Вот и вчера средний рост составил в этом секторе 1,6%. Отличился здесь Salesforce.com (CRM, +3,81%), чьи акции пользовались явно повышенным спросом. Многих инвесторов, по-видимому, вдохновила на покупки новая система этой компании по режиму доступа к работе в офисе, которую она внедрила и собирается запустить для своих 50 тысяч сотрудников уже в самые ближайшие дни. Вполне возможно, в случае ее эффективности, в дальнейшем многие сторонние компании смогут взять ее за основу в условиях необходимости осуществления строго контроля за заболевающими коронавирусом сотрудниками.

А вот акции биотехнологического сектора, очень резво летевшие вверх в конце апреля, в последние дни немного приостановили свой бег и перешли в боковик. Объяснение этому процессу пока только одно — весь сектор к началу мая, единственный из 11 секторов, уже практически полностью отыграл мартовский обвал и вернулся на исходные докризисные уровни. И поэтому чисто технически для продолжения роста нужна некоторая остановка и передышка.

А вот где дела идут совсем плохо, так это в акциях компаний, оказывающих коммунальные услуги. В целом после мартовского обвала акции коммунального сектора сначала достаточно бодро стали восстанавливаться. Однако затем этот процесс приостановился и, начиная с 9 апреля, вновь начался понижательный тренд. И на данный момент потери в акциях коммунальных компаний по отношению к максимумам середины февраля составляют более 25%.

Как видим, общая картина совершенно неоднозначная и конечно еще совершенно преждевременно говорить о серьезном повышательном тренде, охватывающим весь рынок.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в четверг 7 мая было заключено более 626 тысяч сделок с акциями 1 151 эмитента на общую сумму 412 млн. долларов США.

Сегодня появился вероятно первый реальный признак того, что мир выходит из коронавирусной эпидемии. На первых полосах мировой экономической прессы наконец-то мы видим не данные о заболевших и умерших, а новости об американо-китайских торговых переговорах и обсуждение уровня текущей безработицы. Нормальная жизнь возобновляется. Ура!

Конечно, безработица пугает и скорее всего это будут худшие цифры со времени окончания Второй мировой войны. И все же все прекрасно понимают, что это временное явление и раньше или позже все станет на свои места. Главное, быть бы живыми…

Поэтому, скорее всего, даже если мы увидим цифры уровня безработицы на отметках в 15-16 процентов по итогам апреля, то это не должно слишком уж сильно испугать участников рынка. Они к этим цифрам готовы. Точно также как их не испугали ни вчерашние 3 миллиона новых безработных за прошедшую неделю, ни более 20 миллионов безработных в частном секторе от агентства ADP в среду.

А вот что сегодня явно взбодрило рынки, так это вчерашний вечерний телефонный разговор между представителями США и Китая по поводу взаимного торгового соглашения. После нападок и угроз со стороны Президента Трампа казалось, что наступает новая фаза торговой войны. Однако стороны показали, что здравый смысл выше нападок одного отдельно взятоьго человека и подтвердили вчера, что будут придерживаться договоренностей, достигнутых в рамках 1-й фазы торгового договора, а также то, что они готовы к дальнейшим переговорам для заключения всеобъемлющего торгового соглашения. Естественно, это всех жутко обрадовало и волна этой самой радости прокатилась от Азии через Европу в Америку. Конечно, нельзя сказать, что эта радость слишком уж бурная, но в любом случае она подняла настроение участникам рынка, что тут же положительно отразилось и на котировках акций.

В конечном счете, мы видим, что все мировые фондовые рынки сегодня более-менее дружно прибавляют плюс-минус 1% и пока к середине пятницы не выказывают никакого желания снижаться. Поэтому, если особого негатива не прилетит со стороны коронавируса (а откуда негатив может еще прилететь?!) до конца дня, то у нас есть все шансы увидеть позитивное закрытие недели, что вполне может поддержать рынок и стать фундаментом для дальнейшего роста в самом ближайшем будущем.