Американские биржевые площадки в понедельник закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,01%, закрывшись на отметке 2930,19 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,45%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,78%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на три базисных пункта, до 0,71%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на три базисных пункта, до −0,51%.

На старте новой недели инвесторы продолжили отыгрывать ослабление ограничений в Европе и перспективы постепенного открытия некоторых районов Нью-Йорка. По заявлению губернатора штата Эндрю Куомо, на этой неделе приступят к работе предприятия строительного сектора, розничной торговли, кинотеатры, а также будут разрешены некоторые развлекательные мероприятия. И хотя рынки продолжают излучать оптимизм, на волне которого S&P500 еще может протестировать уровень 3000 пунктов, в дальнейшем, на фоне ущерба нанесенного экономике COVID-19, игрокам все равно придется переоценить в меньшую сторону забежавший сильно вперед рынок акций.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 2,59% и закрылись на отметке $30,17. Рынок проигнорировал новость, что Саудовская Аравия планирует снизить добычу нефти в июне до 7,5 млн баррелей в сутки, увеличив сокращение еще на 1 млн баррелей к ранее заявленным объемам. Такое поведение игроков обусловлено все еще непростой ситуацией на мировом рынке энергоносителей, спрос на котором из-за пандемии COVID-19 схлопнулся в разы и для восстановления которого понадобится немало времени. В ближайшее время цена фьючерсного контракта Brent будет находиться в диапазоне $28—32. В худшем случае она может опуститься к отметке $25 за баррель. Оптимистичный сценарий предполагает в среднесрочной перспективе подъем к уровню $35.

В пятницу индекс Мосбиржи вырос прибавил 0,29%, закрывшись на отметке 2641,55 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2600 и 2550 пунктов, сопротивления — 2668—2708 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 109700 и 106000 пунктов, сопротивления — 113300 и 114700 пунктов.

Для рубля улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке в среднесрочной перспективе означает сохранение диапазона 72,60—75 по отношению к доллару США. В пользу данного сценария говорят и действия Минфина, объявившего в пятницу о продаже валюты на открытом рынке. По заявлению ведомства, в рамках бюджетного правила объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния с 13 мая по 4 июня возрастет почти в три раза и будет эквивалентен 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей. Сейчас уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73 и 72,65, сопротивления — 73,70 и 74.