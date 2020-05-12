Ничего принципиально нового на внешних площадках вчера не произошло: фондовая Америка закрылась без существенных изменений, нефть продолжает оставаться вблизи отметки 30 долларов за баррель.

Среди внутренних новостей главным является решение президента Путина отменить выходные дни с 12 мая. Власть пошла на такой шаг из-за угрозы резкого падения экономики страны и несмотря на отсутствие признаков снижения заболеваемости. Впрочем, окончательное решение о снятии ограничений отдано на откуп губернаторам.

В целом возобновление работы промышленности мы расцениваем как позитивный стимул для рынка акций, прежде всего для эмитентов, ориентированных на внутренний спрос и ненефтяных экспортеров.

В то же время усилится давление на рубль из-за роста спроса на валюту со стороны импортеров. Какое-то время Банк России еще продолжит удерживать курс рубля к доллару в диапазоне 72,7-75,5, но низкие цены на нефть и слабость отечественной экономики все-таки сделают доллар дороже 80 рублей.

Но это все будет потом, а сегодня российский рынок акций откроется легким снижением, отыгрывая «красные» американские фьючерсы и нефть, а также падение котировок российских АДР вчера. Торги рублем начнутся вблизи уровня закрытия пятничной сессии – около 73,5 руб за доллар.

Дальнейшая динамика рублевых активов будет зависеть от внешнего фона, который сегодня, скорее всего, сильно не изменится.

Нефть, похоже, надолго зависла в диапазоне 27-33 доллара за баррель. Нефтяные трейдеры даже не отреагировали на новость о дополнительном снижении добычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в день. На прошлой неделе очень слабой была реакций на неплохую статистику по запасам из США, а также увеличению цен на нефть со стороны Саудовской Аравии.

Это говорит о том, что силы нефтяных «быков» иссякают, и при негативных новостях нефть попробует проверить на прочность нижнюю границу нынешнего коридора.



