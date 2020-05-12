Сегодня российский рынок акций начнет новую торговую неделю с оглядкой на внешний фон, а именно на вчерашнюю динамику мировых фондовых площадок. Майские праздники завершились, так что торговая активность может немного вырасти относительно предыдущей недели.

Пока наш рынок был закрыт, европейские индексы показали умеренное снижение. Сводный STOXX Europe 600, отражающий динамику 600 крупнейших компаний Европы, вчера снизился на 0,4%. Американский индекс S&P 500 завершал день без существенных изменений. Сейчас он находится около максимальных значений после мартовского обвала — 2930 п.

Вся область 2950–3000 по S&P 500 выступает сильным техническим сопротивлением, для преодоления которой необходимы дополнительные драйверы или чуть более длительная фаза консолидации. В случае уверенного пробоя этой зоны далее технические цели могут сместиться в сторону 3080–3100 п.

Лучше остальных выглядит сектор высоких технологий, к которому в том числе относятся наиболее крупные по капитализации компании США. Это наглядно видно по индексу Nasdaq Composite, который отыграл уже 80% от прошедшего в марте снижения. Индекс широкого рынка S&P 500 отыграл лишь 61% падения, промышленный Dow Jones — 53%.

В понедельник продолжали торговаться депозитарные расписки на российские бумаги. Их общую динамику отражает VanEck Vectors Russia ETF (RSX), учитывающий динамику 27 инструментов. В понедельник он упал на 1,9%. Это дает основания рассчитывать, что чрезмерно позитивного старта торгов на российском рынке сегодня ждать не приходится.

На рынке нефти складывается относительно стабильная ситуация. Ближайшие фьючерсы Brent просто консолидируются в районе $29–32 без устойчивых тенденций. В этом плане сейчас сохраняется

Поводов для обвала котировок Brent уже не появляется. Наоборот, участники рынка накануне получили дополнительный фактор поддержки. В понедельник министерство энергетики Саудовской Аравии поручило госкомпании Saudi Aramco снизить добычу еще на 1 млн б/с в дополнение к объему сокращения, принятому в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом объем производства королевства в июне упадет до 7,492 млн б/с.

Вслед за Эр-Риядом о сокращении добычи на добровольной основе сообщили ОАЭ на 100 тыс. б/с и Кувейт на 80 тыс. б/с.

Кроме того, статистика по числу активных буровых установок в США на прошлой неделе показала о сохранении уверенного снижения. За неделю их число сократилось на 33 ед. до 292. Годом ранее в это же время в стране работало 805 установок. Это позволяет рассчитывать на сохранение тенденции по падению объемов производства нефти в США в среднесрочной перспективе, что положительно для

По индексу МосБиржи техническая картина существенным образом не меняется. Сохраняется актуальным боковой коридор с верхней границей на 2700–2710 п. Эти уровни отделяют от ускорения к 2800 п. Снизу поддержки расположены лишь около 2470–2500 п. Консолидация в обозначенных пределах сегодня может сохраниться.

Фактором среднесрочной поддержки российского фондового рынка выступают комментарии Эльвиры Набиуллиной на пятничной пресс-конференции. Она допустила, что, если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения ключевой ставки на 100 б.п. (до 4,5%) также будет рассматриваться. Риторика регулятора остается крайне мягкой.

Снижение ставок позитивно как для рублевых облигаций, которые отчасти заложили смягчение ДКП в цену, так и для рынка акций. Как мы уже ранее отмечали, акции гораздо медленней дисконтируют этот фактор в отличие от долговых бумаг. Он проявляется на среднесрочном горизонте, преимущественно в периоды стабильного внешнего фона. Дезинфляционные риски сейчас преобладают и создают пространство для положительной переоценки дивидендных фишек. Например, мы уже видим, как акции МТС и Норникеля выкупили значительную часть предыдущего падения.

Учитывая вчерашний рост за океаном, сегодня лучше рынка могут выглядеть бумаги Qiwi. А вот акции Яндекса на Nasdaq в понедельник упали на 1,4% и чувствовали себя хуже рынка в целом. Ранее на Московской бирже эти бумаги показали уверенный рост и в значительной степени отыграли мартовское падение. Сейчас котировки приблизились к круглому уровню технического сопротивления около 3000 руб., так что временное торможение восходящего импульса на фоне перекупленности вполне допустимо.

Среди корпоративных событий вторника можно выделить публикацию отчета о продажах за апрель у АЛРОСА и Черкизово. Также на сегодня запланировано заседание совета директоров Башнефти, в повестке которого есть вопрос дивидендов по итогам 2019 г. Для инвестиционного кейса нефтяной компании именно дивиденды являются основным фактором поддержки. В последние два года компания выплачивала по 158,95 руб. на акцию. Если такой же размер будет и в этот раз (нет полной уверенности), то дивдоходность по более ликвидным привилегированным акциям Башнефти составит 11,1%.

Вчерашнее выступление президента Владимира Путина, в котором он анонсировал завершение общероссийского нерабочего периода, а также обозначил новый пакет мер поддержки граждан и экономики, является неплохим сигналом в пользу скорого снятия ограничительных мер. Учитывая последнюю не самую позитивную статистику по распространению заболевания, начало поэтапного снятия ограничений указывают на высокую озабоченность властей ситуацией в экономике. То есть риски ужесточения мер в базовом сценарии снижаются, что в большей степени положительно для акций банковского сектора.

В целом в мире темпы прироста числа новых заболевших Covid-19 начинают замедляться, а многие страны уже перешли к смягчению ограничительных мер. С одной стороны, это конечно же ожидаемый позитив, но с другой, мы периодически получаем информацию о новых вспышках в тех регионах, где вирус ранее был побежден. Многие эксперты указывают на риски второй волны, что, например, может больнее всего ударить по акциям авиакомпаний, так как границы в таком случае могут быть открыты в последнюю очередь.

По паре USD/RUB в ближайшей перспективе также ожидаю в основном нейтральную динамику. Курс может колебаться в коридоре с нижней границей 72,5–73 и верхней около 75–76. Причем риски ослабления рубля на горизонте следующих недель оцениваю выше, чем вероятность ускоренного укрепления национальной валюты. Причина в ожидаемом восстановлении спроса на импорт по мере снятия ограничительных мер, в падении экспортной выручки, а также в возможном снижении объемов продажи валюты со стороны ЦБ РФ из-за роста нефти Urals. Стоимость барреля поднялась выше $25, а значит операции по продаже полученной за пакет Сбербанка валюты могут приостановиться.

Сейчас вполне логично сохранение баланса между бумагами, которые выигрывают от ослабления рубля и наоборот.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 0,8%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце мая находятся около $29,7.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти чуть ниже уровня закрытия пятницы.