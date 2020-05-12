В пятницу торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги Yandex N.V. (+2,23%). Лидерами снижения стали бумаги ЛСР (-4,19%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,00-74,00.

АЛРОСА (-0,18%) опубликует результаты продаж. Ранее президент компании сообщал, что продажи сократились из-за коронавируса. Уже в марте продажи сократились вдвое от прежних уровней, до $152 млн. Алроса приостанавливает работы на некоторых рудниках (это не только карантинная, но и экономическая мера). Рост продаж возобновится, по всей видимости, в июне-июле, когда экономика на Ближнем Востоке и в Азии пойдет в рост. Кризис не разрушителен для компании. Проблем с долгом нет, риска потери доли рынка тоже.

Глава Банка России подтвердила приверженность регулятора к снижению ключевой ставки. Снижение на 100 базисных пунктов рассматривалось на прошлом заседании, но в итоге было принято решение ограничиться снижением на 50 б.п. Цель по инфляции находится на уровне 4%. В апреле рост цен ускорился до 3,1% в годовом выражении. Но ориентир по нижней границе ставки сейчас на уровне 4,5%, т.е. снижение ставки на 100 б.п., по-прежнему, допускается. Мы полагаем, что в июне ставка будет снижена на 50 б.п. если ситуация на фондовом и валютном рынках останется умеренно спокойной. Cнижение ставки увеличивает дефляционные риски. Кроме того, по словам главы ЦБ, дефицит бюджета может составить 5..6% ВВП, что, в свою очередь, может вызвать рост денежной массы на 11% в этом году. Мы не исключаем сценария ослабления рубля во 2 полугодии, однако пока рано делать прогнозы на этот счет.

Торговая идея: Роснефть (-1,46%). Мы полагаем, что рынок перейдет к отрицательной динамике. С технической точки зрения, ближайшая цель по акциям Роснефти достигнута, и от текущих уровней спекулянты будут играть на понижение с целью 320 руб. Однако, пробитие наверх отметки 350 руб. – сигнал к покупкам.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 73,00-74,50 в паре USD/RUB, 2600-2650 по индексу Мосбиржи.



