Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон.

Основным поводом к продажам в национальной валюте послужит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пока так и не может закрепиться выше 30 долларов за баррель.

При этом динамика валют развивающихся стран, которые в последнее время стабилизировались, что выливается в консолидацию индекса валют развивающихся стран MSCI EM Currency Index в районе 1565 пунктов, несколько поддержит рубль.

В сложившихся обстоятельствах сегодня с утра ожидаем умеренного подъема пары доллар/рубль относительно уровней закрытия пятницы, с выходом в район 73,5 рубля. При этом в ходе сессии на динамике американской валюты может сказаться публикация данных по индексу потребительских цен в США. Отметим, что в рамках сегодняшних торгов ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 73 – 75 рублей, в котором он закончил последние 11 сессий. Выход из данного коридора может дать направление дальнейшего среднесрочного движения американской валюты.

Напомним, что по итогам пятницы рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар упал на 1%, отступив в район 73,4 рубля, евро снизился на 0,9%, закончив торги чуть ниже 79,6 рубля.