Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.5%, в районе 2630-2655 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2620, 2610 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2660, 2670 п.

После открытия со сдержанным изменением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.29%) и РТС (+0.88%) закрылись с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. В целом их пятничное движение соответствовало динамике нефтяных фьючерсов, которые несколько подешевели внутри дня, но сумели возобновить повышение под закрытие основных торгов в России.

Косвенную поддержку локальному рынку акций оказала публикация блока апрельской статистики, характеризующей состояние рынка труда в США. Она носила ожидаемо слабый характер. И все же текущий уровень безработицы и масштабы сокращения рабочих мест «не дотянули» до еще более мрачных консенсус-прогнозов.

Стоит отметить, что перед трехдневным перерывом в торгах в России активность инвесторов и спекулянтов была невысока. Неожиданная и довольно длительная приостановка торгов на Московской бирже не стала стимулом для массового закрытия среднесрочных позиций. По-видимому, продолжающиеся майские праздники способствовали переносу важных решений на более поздний срок.

Уже в начале новой недели стало известно о начавшемся выходе страны из режима нерабочих дней. В связи с этим стоит ожидать возобновления потока корпоративных новостей российских эмитентов. Скорее всего, они по большей части будут иметь неутешительный характер. В качестве косвенного индикатора масштабов текущего спада отечественной экономики можно рассматривать сообщение «АВТОВАЗа» о сокращении продаж автомобилей марки LADA в апреле 2020 года более чем в 3 раза в сравнении с апрелем 2019 года.

По итогам пятничных торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС не изменилась. Она остается позитивной. Добавим, что на протяжении последней недели указанные индексы находились в состоянии относительной стабилизации после завершившегося периода сильных колебаний.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние бэквордации величиной в 5.8 п., или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка демонстрируют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим повышением выделились бумаги Yandex clA (YNDX RM, +2.23%) и МосБиржа (MOEX RM, +1.85%). Среднесрочная динамика указанных акций также выглядит позитивной. Очевидно, что они воспринимаются в качестве защитных инструментов в связи с непрерывным характером деятельности компаний-эмитентов. Это относится также к заметно подорожавшим бумагам МТС (MTSS RM, +1.56%) и Полюс (PLZL RM, +1.13%).

Среди представителей нефтегазовой отрасли сильнее рынка выглядели бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.81%) и Роснефть (ROSN RM, +1.46%). Голосующие акции «Сургутнефтегаза» выглядят более предпочтительным активом в своем секторе в связи с наличием у эмитента крупных финансовых накоплений, номинированных в иностранной валюте. Что же касается бумаг «Роснефти», то им прямую и косвенную поддержку оказывает продолжающаяся программа выкупа на открытом рынке.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, —1.65%) не сумели избежать падения, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о том, что российские авиакомпании могут получить субсидии в размере 365 руб. на каждого потерянного в феврале-июле пассажира исходя из объема перевозок, осуществленного годом ранее. Речь в данном случае идет о распределении обещанной ранее помощи для отрасли в размере 23.4 млрд руб. Указанный вопрос пока еще окончательно не решен.

Акции Юнипро (UPRO RM, —2.97%) продолжили падение после недавнего выхода ряда значимых корпоративных новостей эмитента. Инвесторов и спекулянтов разочаровало сообщение о том, что генерирующая компания в декабре 2020 года может сократить объем средств, направляемых на выплату дивидендов до 7 млрд руб., вместо ранее запланированных 11 млрд руб.

В бумагах ЛСР (LSRG RM, —4.19%) состоялся годовой дивидендный разрыв. Ближайшие выплаты акционерам по ним составят 30 руб. на акцию, или порядка 4.8% от цены их закрытия в минувший четверг.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 подрос на 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное или неопределенное. По итогам торгов в понедельник оно также не претерпело существенного изменения. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.