Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой минус
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли, но не вышли за рамки диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно. Краткосрочная техническая картина на рынке остается нейтральной, в то время как среднесрочно доминирующим все еще является “бычий” тренд. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2570-2710 пунктов.
Рубль на Форекс в понедельник ослаб менее чем на 0,5% к доллару и евро, но также не вышел за рамки краткосрочных диапазонов 73-76 руб и 79-83 руб соответственно. Российская валюта пытается удержать среднесрочный восходящий тренд. Пары доллар/рубль и евро/рубль на дневных графиках формируют фигуры “нисходящий треугольник”, которые указывает на неплохие перспективы дальнейшего понижения.
Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой минус, но, вероятно, изменятся незначительно ввиду смешанных настроений за рубежом. Нефтяные цены остаются в “боковике”, американские индексы и золото также топчутся на месте. Силы “быков” ограничивают опасения относительно повторной вспышки вируса в том числе после новых случаев заражений в Ухане, но в то же время причин для существенных продаж пока также нет.
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