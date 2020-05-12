Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2650,56 п. до 2641,55 п., а РТС поднялся с 1125,03 п. до 1136,34 п. Пара EUR-USD упала с $1,0981 до $1,0839. Пара USD-RUB снизилась с 74,40 до 73,40, а EUR-RUB с 81,45 до 79,56. Нефть Brent подорожала с $26,44 до $30,97 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2830,71 п. до 2929,80 п.

Американская экономика потеряла за апрель 20,5 млн рабочих мест, а безработица взлетела до 14,7%. Однако рынки вполне спокойно переварили эту новость, сосредоточившись на своих ожиданиях будущего. Многие страны постепенно начинают смягчать карантинный режим, возвращая экономику к нормальному функционированию. В США также отмечается рост спроса на бензин, так как некоторые штаты также смягчили режим социального дистанцирования. Меж тем, на этом фоне больших надежд вновь существует потенциальное обострение торговых проблем между США и Китаем. Вполне очевидно, что при экономическом спаде планы Вашингтона по сокращению торгового дефицита могут не реализоваться. Более того, Д. Трамп настаивает, что Китай в какой-либо степени виноват в распространении COVID-19 и должен быть наказан. Звучат даже идеи простить американские долги Пекину, что, естественно, вызвало оторопь и недоумение в китайской прессе. Впереди очередная неделя мая, когда на рынке будут ждать новостей о выходе экономики из коронавирусного шока и оценивать данные за апрель, который многие считают нижней точкой экономического спада.

Вторник начнём с инфляции в Китае. Ожидается, что падение цен за месяц составило 0,5%, что замедлило годовой темп инфляции до 3,7%. Цены производителей могли упасть за год на 2,6% после падения на 1,5% в марте. В США в этот день также публикуется пакет данных по инфляции. Ожидается замедление базового индекса потребительских цен до 1,7% в апреле с 2,1% в марте. Общий индекс потребительских цен мог упасть до 0,4% с 1,5% в марте. Вечером ожидается выступление президента ФРБ Филадельфии П. Харкера. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Резервный банк Новой Зеландии примет решение по ставке в среду ночью. Впрочем, ставка, скорее всего, останется на уровне 0,25%. Великобритания сообщит о ситуации в строительстве и промышленности, а также опубликует оценку ВВП за I квартал. Ожидается падение экономики на 2,5% по сравнению с IV кварталом и на 2,1% в годовом выражении. В еврозоне также выйдет статистика промышленного производства за март, когда оно могло упасть на 12%, как в месячном, так и годовом выражении. Днём выйдет ежемесячный доклад OPEC по глобальному рынку нефти. В США ожидается статистика цен производителей. PPI мог упасть до —0,4% в годовом выражении с 0,7% роста в марте, а Core PPI снизился до 0,9% с 1,4%. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Австралия в четверг может сообщить о росте безработицы до 8,3% в апреле с мартовских 5,2%. Далее вновь самое интересное будет на другой стороне Атлантического океана. Ожидается, что число первичных обращений за пособием по безработице составит 2,5 млн за прошлую неделю по сравнению с 3,17 млн неделей ранее. В России в этот день выйдут данные ЦБ РФ по международным резервам.

Пятницу начнём со статистики КНР по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям в основной капитал за апрель. Ожидается, что рост промышленности составит 1,5% в годовом выражении после спада на 1,1% в марте. Меж тем, розничные продажи могли упасть на 7,5% по сравнению с падением на 15,8% в предыдущем месяце. Далее Германия может сообщить о падении ВВП в I квартале на 1,6%. В еврозоне также уточнят ВВП за I квартал (ожидается, что первая оценка падения на 3,3% сохранится). В США выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Ожидается, что значение индикатора составит —65,0 п. по сравнению с —78,2 п. в апреле. Также будет опубликована статистика по розничным продажам за апрель. Ожидается, что в США они упали на 11,6%. Далее выйдут цифры по промышленному производству в США, которое могло упасть на 11,5% за апрель. Подведёт итог дня индекс потребительского доверия от Университета Мичигана и отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России ожидаются данные по торговому балансу за март.

Американский рынок испытывал неуверенность в начале недели. Индекс DJIA закрылся в минусе из-за сомнений по поводу эффективного выхода из COVID-19 шока. Проблема состоит в том, что страны, которые приняли ряд послаблений, начали сообщать о росте заболеваемости. Впрочем, S&P 500 и NASDAQ смогли завершить день в плюсе. В минувшую пятницу стало известно, что за апрель экономика США потеряла 20,5 млн рабочих мест, а безработица выросла до 14,7%. Однако экономисты предупреждают, что реальный рост числа безработных может оказаться ещё больше. На прошедших торгах повышенным спросом пользовались акции фармацевтов, включая Pfizer (+2,36%) и Merck &Co (+1,97%). Руководство Chesapeake Energy (-12,24%) подтвердило свои опасения по поводу дальнейшего ухудшения финансового состояния компаний сланцевой добычи газа и нефти. Впрочем, даже министр финансов С. Мнучин предупреждает, что ситуация ещё может ухудшиться перед тем, как начнёт улучшаться. ФРС продолжает увеличивать стимулы. На сей раз было объявлено о покупке паёв биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в облигации. По итогам торгов DJIA снизился на 0,45% до 24221,99 п., а S&P 500 поднялся на 0,02% до 2930,32 п.

Ожидания второй волны распространения COVID-19 начали усиливаться. В китайском Ухане зарегистрировано пять новых случаев COVID-19. Не успела Германия сделать послабления, как число заражённых начало увеличиваться. Статистика по Китаю также заставляет задуматься о более глубоком потребительском кризисе. Инфляция в апреле замедлилась до 3,3% при ожиданиях снижения до 3,7%, а цены производителей показали снижение на 3,1% при ожиданиях падения на 2,6%. Это указывает на проблемы с реализацией продукции. В Японии дела обстоят ничуть не лучше, так как индекс опережающих экономических индикаторов снизился за март на 8,1%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 20427,22 п. (+0,18%), Hang Seng — 24255,87 п. (-1,41%), Shanghai Composite — 2887,35 п. (-0,26%).

На рынке нефти чуть больше оптимизма благодаря заявлениям Саудовской Аравии. В июне ключевой производитель нефти в OPEC планирует дополнительно сократить производство на 1,0 млн бар. в сутки. Это побудило ОАЭ и Кувейт также объявить о дополнительном снижении добычи на 180 тыс. бар. Соответственно, на рынке начинают сомневаться о природе столь быстрого дополнительного решения о сокращении. Возможно, что опасения второй волны также играют свою роль. Впереди отчёты по запасам в США и пока предварительные опросы указывает, что на рынке ожидают рост коммерческих запасов нефти на 4,3 млн бар. К 9:00 мск Brent — $29,84 (+0,71%), WTI — $24,49 (+1,45%), Золото — $1704,9 (+0,41%), Медь — $5238,2 (-0,17%), Никель — $12315 (-0,32%).

Индекс доллара снижался на 0,07% до 100,16. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,70% по сравнению с 0,72% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,081 (+0,04%), GBP-USD — $1,233 (-0,02%), USD-JPY – 107,44 (-0,18%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. С одной стороны, нефть дорожает на заявлениях о дополнительных сокращениях в OPEC, что позитивно для отечественных акций и рубля. С другой стороны, ожидания по поводу быстрого восстановления деловой активности в мире становятся всё слабее на фоне роста вероятности второй волны пандемии. Российский рынок может начать неделю в небольшом минусе, отыгрывая накопившийся внешний пессимизм.