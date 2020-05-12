Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на ухудшении внешней конъюнктуры, полагают аналитики.

Снижение мировых фондовых индексов будет давить на российский рынок акций, считают они.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"Новый случай COVID-19 в китайском Ухане напомнил трейдерам о высокой неопределенности, связанной с пандемией, которая ставит под вопрос обоснованность текущих значений фундаментальных мультипликаторов на мировых рынках акций", — отмечает он.

"Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным поводом к продажам в национальной валюте послужит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пока так и не может закрепиться выше 30 долларов за баррель", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

В сложившихся обстоятельствах аналитик во вторник с утра ожидает умеренного роста доллара к рублю относительно уровней закрытия пятницы, с выходом в район 73,5 рубля.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое ослабление рубля на фоне укрепления доллара США к корзине мировых валют, прогнозирует Старцев.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы в понедельник на закрытии торговой сессии продемонстрировали смешанную динамику, связанную, с одной стороны, с опасениями за экономику из-за вероятности новой вспышки коронавируса в Китае, а с другой — с фактами восстановления деловой активности.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,45-0,83%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в минусе: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index опускается на 1,88%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,35%, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,12%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,07%.

Стоимость нефти растет на 0,71% — до 29,84 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,03% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0811 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций смог вырасти на фоне внешнего позитива, несмотря на противоречивую динамику в течение торговой сессии пятницы.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,29%, до 2641,55 пункта, индекс РТС — на 0,88%, до 1136,34 пункта. При этом за неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,34%, РТС вырос на 1,01%.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 70 копеек – до 73,4 рубля, евро — на 70 копеек, до 79,56 рубля, следует из данных Московской биржи.