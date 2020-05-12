Чистая прибыль ВТБ за 1К20 снизилась на 14% г/г до 39.8 млрд руб. (ROE 9.5%), что выше нашего прогноза. Чистый процентный доход оказался на высоком уровне в 120 млрд руб. (+15%г/г), а чистая процентная маржа (ЧПМ) составила 3.6% (против 3.5% за 4К19 и 3.2% за 1К19). Чистый комиссионный доход взлетел на 48% до 28 млрд руб. на фоне роста комиссий по торговым операциям и страховым продуктам. Прибыль от торговых операций и прочая прибыль увеличилась на 12% до 15.5 млрд руб. Общий размер отчислений банка в резервы подскочил в три раза до 45 млрд руб., что предполагает стоимость риска 1.5% — это высокий показатель по сравнению с 0.6% в 4К19, но он все же лучше, чем мы ожидали (2.7%). Кредиты юридическими и физическим лицами выросли на 6% и 4% с начала года соответственно. Доля ожидаемых кредитных убытков (ECL) третьей стадии составила 8.1% против 8.2% в 2019, а качество активов осталось стабильным в 1К20. Коэффициент Н20 составил 12% (при минимальном требуемом уровне 11.5%). Банк отозвал свой прогноз по стоимости риска и чистой прибыли на 2020, но подтвердил прогноз по ЧПМ на уровне 3.4%.

Наше мнение. Результаты произвели на нас хорошее впечатление, несмотря на резкое увеличение резервов, так как прибыль от основной деятельности показывает в целом сильный рост, а ЧПМ укрепилась. Среди негативных моментов можно отметить, что банк, возможно, имеет недостаточный уровень резервов, и в ближайшие кварталы может произойти дальнейший рост стоимости риска, особенно в случае дальнейшего сокращения ВВП. Мы ожидаем нейтральной реакции рынка на результаты.