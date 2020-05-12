Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 29 мая.

Наш комментарий: стоит напомнить, что мы публиковали свои прогнозы в отношении включения и исключения акций в Обзоре индексов от 27 апреля.

Россия. Мы полагаем, что TRFNp может быть исключен из индекса MSCI Russia. Мы по-прежнему ожидаем повышения показателя FIF (доля акций в свободном обращении, доступная иностранным инвесторам) GAZP до 0,50, PLZL RX до 0,25, MOEX до 0,65 и PHOR LI до 0,35, а также снижения FIF MBT до 0,45. Что касается акций российских компаний, не входящих в индекс MSCI Russia, следует отметить EVR и POG. Первый входит в индекс MSCI UK. Риск исключения, на наш взгляд, минимален и, скорее всего, еще больше снизится в случае вероятного повышения FIF с 0,35 до 0,40. Мы ожидаем, что POG будет включен в индекс компаний малой капитализации MSCI UK Small Cap.



