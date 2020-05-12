Процентные ставки: выступление Владимира Путина, из которого, на наш взгляд, следует, что экономическая активность к июню может достичь дна, способно спровоцировать рост краткосрочных ставок. До пресс-конференции председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в пятницу активность на рынке ОФЗ была низкой, однако позднее ее комментарии спровоцировали масштабное ралли.

По словам главы российского регулятора, на апрельском заседании совет директоров ЦБ рассматривал даже возможность снижения ключевой ставки на 100 б. п. Эльвира Набиуллина также отметила, что "если ситуация будет развиваться как сейчас", то регулятор рассмотрит вариант снижения ставки с шагом более 50 б. п. Насколько мы понимаем, ЦБ считает, что резко снижать ключевую ставку рискованно, т. к. это усилит давление на процентную маржу банков на фоне выросшего объема отложенных процентных платежей. В связи с этим мы по-прежнему считаем базовым сценарием снижение ставки с шагом 50 п. п.

Комментарии Эльвиры Набиуллиной не спровоцировали немедленного роста ставок. Но после публикации статистики по занятости в США за апрель предложение ставок выросло, инвесторы стали закладывать в котировки возможность роста объемов стимулирования как российской, так и мировой экономики. Слова Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ может рассмотреть и более масштабное снижение ставки, инвесторы восприняли всерьез, и по итогам дня ставки валютных свопов начали учитывать снижение ключевой ставки на 75-100 б. п. в июне. Аналогичные ожидания, похоже, отражены и в кривой ОФЗ. Тем не менее мы бы хотели обратить внимание, что прогнозы ЦБ и риторика его главы не настолько пессимистичны, чтобы можно было предположить снижение ставки на 100 б. п. как базовый сценарий ЦБ. Более того, мы не ожидаем, что в июне экономика останется столь же слабой, как в апреле. Наше мнение подтвердилось на выходных в ходе выступления Владимира Путина, который объявил о постепенном ослаблении режима самоизоляции в стране. Вполне возможно, что минимум экономической активности будет пройден в мае. ЦБ продолжит снижать ставку, но вряд ли более чем на 50 б. п., по крайней мере пока это не является нашим базовым сценарием.

Ралли наблюдалось по большей части в среднесрочных выпусках, их доходность снизилась на 15-20 б. п., а у длинных бумаг просела на 8 б. п. Обороты также значительно выросли и составили 41 млрд руб.

Ставки овернайт в пятницу продолжили падать. Центробанк, похоже, предоставил ликвидности с избытком. Тем не менее объем ее вливаний на этой неделе может остаться прежним — завтра начинается новый период усреднения и, как сообщает ЦБ, небольшие банки вновь могут начать накапливать ликвидность на счетах в Центробанке. Валютный своп упал на 30 б. п. до 4,90%, а МБК — на 10 б. п. до 5,23%.

Ставки валютных и процентных свопов по итогам дня снизились 20 б. п.

Прогноз. После выступления Владимира Путина, из которого следует, что экономическая активность к июню, возможно, достигнет дна, ставки со сроками до года могут вырасти на 5-10 б. п. сегодня и на 25 б. п. до конца недели, что нивелирует ралли в коротком участке кривых свопов.



