Как сообщил Росстат, потребительские цены выросли на 0,1% с начала мая.

Мы считаем, что эта цифра вполне соответствует слабости конечного спроса на фоне карантинных мер; таким образом, в определенном смысле недельное замедление роста цен после того как инфляция за апрель составила 0,8% м/м следует воспринимать позитивно.

Тот факт, что рост цен остается высоким в продовольственном сегменте, согласуется с нашим мнением о том, что поскольку доходы населени яостаются под давлением, мы, вероятно, будем наблюдать структурное смещение спроса в пользу более дешевых продуктов в целом и из непродовольственного впродовольственный сегмент, в частности.

В то же время крайне важным показателем будет динамика инфляции за май, так как она покажет, достаточны ли (и до какой степени) меры правительства для поддержания конечного спроса или же снижение покупательной способности будет очень сильным; с этой точки зрения резкое замедление инфляции – весьма тревожный знак ослабления спроса. В данный момент мы ожидаем, что инфляция за май составит 0,4% м/м, а годовая инфляция – 3,2%, позволяя ЦБ понизить ставку на 50 б. п. на заседании 19 июня.