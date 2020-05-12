Прогноз результатов TCS за I квартал по МСФО: чистая прибыль снизилась на 17% г/г
TCS (TCS LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) завтра,13 мая, представит финансовые результаты за 1К20 по МСФО.
Мы ожидаем, что сильные тренды в части выручки (учитывая нормальную ситуацию в экономике на протяжении большей части 1К20) и улучшение операционной эффективности приведут к росту прибыли до отчислений в резервы на 38% г/г в 1К20.
В то же самое время рост отчислений в резервы в 1К20 (на фоне ухудшения макроэкономических перспектив и качества кредитов), вероятно, приведет к снижению чистой прибыли на 17% г/г при ROAE на уровне 25%.
Мы считаем, что давление в результате отчислений в резервы может усилиться в ближайшие кварталы, тогда как масштаб ухудшения качества кредитов остается главным неизвестным для инвесторов.
Мы не исключаем, что банк отзовет свой прогноз на 2020 г., тогда как процесс реструктуризации кредитов, а также траектория движения чистой процентной маржи и стоимости риска на протяжении 2020 г., вероятно, вызовут повышенное внимание инвесторов в ходе телефонной конференции.
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