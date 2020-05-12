Состояние рынков напоминает затишье перед бурей. Азия преимущественно закрылась в слабом минусе на фоне новых вспышек заболеваемости после снятия карантина. Европа, напротив, на открытии в небольшом плюсе. Нефть прибавляет чуть больше 1%, торгуясь около 30 долларов.

Российские индексы без особых изменений по отношению к уровням пятницы. РТС корректируется с отметок 1130-1140 в диапазон 1120-1130. Индекс Мосбиржи держится в коридоре 2620-2650, куда он пришел в минувшую пятницу. Мы ожидаем роста волатильности до конца дня. Как только появятся новые триггеры – внешние или внутренние – рынок сместится сразу на несколько десятков пунктов вверх или вниз. Приоритетным направлением по-прежнему видится рост рынка. РТС может повторить заход в диапазон 1150-1170. Индекс Мосбиржи имеет потенциал роста до 2680 пунктов.

Значительно лучше рынка сегодня днем торгуются Башнефть (+2,4%) Норникель (+2%) и Россети (+1,4%). Башнефть – одна из наиболее стабильных дивидендных бумаг российского рынка. Сегодня проходит заседание совета директоров компании, где будут утверждены выплаты за 2019 год. На этом фоне мы видим рост к максимумам апреля и марта. Но, на наш взгляд, позитив продержится недолго. Техническая коррекция может увести бумаги Башнефти на 5% ниже текущих значений уже на этой неделе.

В лидерах падения сегодня Полиметалл (-3,9%). Это реакция рынка на сообщение агентства Bloomberg о том, что некий крупный акционер выставил на продажу пакет стоимостью около 1,5% капитализации компании. Это втрое превышает дневной оборот бумаг Полиметалла. Причина продажи не известна, что добавляет негативного фона.

По нашему мнению, наиболее вероятным основанием для продажи в нынешних условиях является желание инвестора зафиксировать прибыль и привлечь ликвидность для сторонних целей. В этом случае стоит рассматривать текущие уровни как интересные для покупки на среднюю и длинную перспективу. Акции могут повторить поход на абсолютные максимумы выше 1600 рублей еще до конца мая. Это почти на 11% выше текущей стоимости акций Полиметалла

Рубль сохраняет поддержку со стороны нефти, которая сегодня держится преимущественно выше 30 долларов. Также на рынок могут оказывать влияние бюджетные интервенции. Доллар держится вблизи месячных минимумов. Сегодня в паре с рублем он торгуется между отметками 73,2-73,7. Евро вблизи своего дна с начала марта. Валюта единой Европы держится в коридоре 79,2-79,8.

Наиболее вероятным сценарием видится коррекция вверх в обеих парах. Мы ожидаем, что до вечера доллар поднимется 74 рублям за единицу. Евро будет стремиться закрепиться выше 80 рублей. При поддержке внешних рынков затем возможен откат к уровням открытия.