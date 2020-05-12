Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco, на 98% принадлежащая Саудовской Аравии, сохранила дивиденды, несмотря на падение прибыли на 25%, и дала понять, что будет оптимизировать расходы, поскольку ожидает серьезного ущерба от кризиса на нефтяном рынке.

В первом квартале компания получила прибыль $16,7 млрд против $22,2 млрд в январе-марте 2019 года. Денежный поток от операционной деятельности — $22,4 млрд по сравнению с $24,5 млрд в первом квартале 2019 года. Свободный денежный поток составил $15 млрд.

Текущие финансовые результаты не устраивают компанию. Около половины свободного денежного потока ($7,4 млрд) распределено на капитальные затраты, это на $200 млн больше, чем в 1 квартале 2019 г. При этом на дивиденды за 1 квартал будет направлено $18,75 млрд. Столь высокая планка по дивидендам обозначена при выходе компании на IPO в декабре 2019 г., что в свою очередь продиктовано необходимостью финансирования бюджетных расходов Саудовской Аравии.

Очевидно, что компания не сможет долгое время выплачивать дивиденды «в долг», Дефицит бюджета станы, который почти полностью финансируется за счет дивидендов и налогов от Saudi Aramco, достиг $9 млрд. По итогам года он может достичь 13% ВВП. Уже произошли важные изменения в социальной и фискальной политике государства. С 1 июня будет приостановлена выплата прожиточного минимума, а с 1 июля повышен в 3 раза до 15% налог на добавленную стоимость.

Обязательства в рамках новой сделки стран-экспортеров, а также попытка поддержать цену на «черное золото» повлияла на решение Саудовской Аравией сократить добычу в июне дополнительно на 1 млн.баррелей/сутки до 7,5 млн. При этом капитальные затраты, запланированные на период до конца года, остаются на высоком уровне $25-30 млрд.

Мы считаем, что для поддержания финансовой устойчивости компании необходимо сократить дивиденды как минимум на 30% при условии, что цена на Brent (торгуется с премией к сорту Arab Light) будет находиться вблизи $40/баррель. Также надеемся, что удастся сохранять гибкость при определении уровня расходов. Примером для компании может стать заморозка Exxon Mobil Corp. (XOM) своих дивидендов впервые за 13 лет и сокращение объема дивидендных выплат акционерам компанией Royal Dutch Shell (RDS-A) впервые со времен Второй мировой войны. Обе компании серьезно сократили капитальные затраты, что необходимо делать и Saudi Aramco.

В июне мировая добыча нефти должна упасть до 18-летнего минимума. Ожидаем, что при снятии мер карантина это поможет нефтяным котировкам, и наряду с мерами сокращения расходов сбалансирует финансовый план Saudi Aramco.



