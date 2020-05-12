С начала мая рынок еврооблигаций продолжал демонстрировать восстановление котировок. Этому способствовали стимулы со стороны центробанков и правительств развитых и развивающихся стран, а также рост аппетита к риску на фоне начала снятия карантинных ограничений в ряде западных государств. Кроме того, котировки нефти марки Brent выросли к уровню $30/барр. (+11% за период 30 апреля – 8 мая).

В результате за неделю с 30 апреля по 8 мая индекс евробондов развивающихся стран Euro Cbonds IG Corporate EM прибавил 0,9%, индекс российских евробондов Euro Cbonds IG Russia вырос на 0,4%.

На рублевом долговом рынке основной темой остается мягкая денежно-кредитная политика российского центробанка. Глава ЦБ Э. Набиуллина заявила, что на следующем заседании (19 июня) будет рассматриваться вопрос о снижении ключевой ставки на 1% (то есть вероятно снижение до 4,5%). Это придало рынку очередной импульс для роста. В результате с 30 апреля по 8 мая индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили 0,6% и 0,3% соответственно. Ввиду майских праздников активности на первичном корпоративном рынке не наблюдалось.

Выход слабой статистики по экономике США и еврозоны может оказывать негативное влияние на рыночные настроения. Однако благодаря стимулирующим мерам со стороны центробанков и правительств развитых и развивающихся стран котировки евробондов, включая российские еврооблигации, продолжат восстановление. Для российских активов дополнительным фактором поддержки может стать рост цен на нефть на фоне увеличения спроса на «черное золото», что мы связываем с постепенным снятием карантинных ограничений в западных странах. Кроме того, с 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи, что отчасти сбалансирует рынок нефти.

Возможное снижение ключевой ставки до 4,5% уже на июньском заседании ЦБ РФ окажет в ближайшее время ощутимую поддержку рынку рублевых облигаций. В этой связи мы видим потенциал в ликвидных корпоративных бумагах 1–2 эшелона, которые, с одной стороны, демонстрируют доходность к погашению выше ставок в банках, с другой – имеют перспективы для роста котировок на фоне цикла снижения ключевой ставки.

Рубль

С начала мая волатильность в рубле снизилась. За период с 30 апреля по 8 мая рубль укрепился с уровня 74,3 рубля за доллар до 73,5. Такая динамика объяснялась в целом умеренно позитивными настроения на глобальных рынках, восстановлением цен на нефть (котировки марки Brent выросли к уровню $30/баррель), а также ростом спроса на ОФЗ, привлекательность которых увеличилась ввиду ожидаемого снижения ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ РФ.

В краткосрочной перспективе мы сохраняем наш целевой курс по российской валюте в диапазоне 73–75 рублей за доллар. При этом в случае роста цен на нефть или улучшения аппетита к риску на глобальных рынках российская валюта может продемонстрировать укрепление ниже обозначенного интервала.