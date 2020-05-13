По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 2,05%, закрывшись на отметке 2870,12 пункта; промышленный индекс Dow Jones просел на 1,89%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 2,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на четыре базисных пункта, до 0,67%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на один базисный пункт, до −0,51%.

Поводом для минорных настроений послужила риторика ведущего эксперта Белого дома по борьбе с коронавирусом — врача-инфекциониста Энтони Фаучи. В ходе слушаний в Сенате Фаучи сделал акцент на том, что если штаты станут слишком быстро возобновлять работу предприятий, риски очередной вспышки COVID-19 существенно возрастут, а очередное распространения инфекции приведет не только к новым жертвам, но и серьезным образом затруднит восстановление экономики. Сейчас кроме перспективы слишком медленного восстановления мировых экономик риску более глубокой коррекции на глобальных рынках акций могут способствовать действия Минфина США, планирующего во втором квартале разместить государственных облигаций на сумму почти 3 триллиона долларов, что может создать дефицит ликвидности, которая помимо прочего является одним из основных драйверов для роста рисковых активов.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 2,32% и закрылись на отметке $29,47. Игроки негативно отреагировали на статистику Американского института нефти, согласно которой запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 7,6 млн баррелей. Сегодня рынок будет ждать ежемесячный отчет по рынку нефти от ОПЕК и данных Минэнерго США. В целом цена фьючерсного контракта Brent постепенно будет входить в резонанс с динамикой заокеанских биржевых индикаторов, отыгрывая как позитив, так и негатив на американском рынке акций.

Во вторник индекс Мосбиржи прибавил скромные 0,02%, закрывшись на отметке 2642,04 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2600 и 2570 пунктов, сопротивления — 2650—2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 109300 и 107000 пунктов, сопротивления — 113000 и 114700 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,71 потеряв 0,7% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,55 и 73, сопротивления — 74 и 74,60.