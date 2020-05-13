Вчера индекс МосБиржи закрылся с минимальными изменениями (+0,02%). На прошлой неделе у нашего рынка был один тормоз – наличие сопротивления 32 доллара на графике цен на нефть (Brent). На этой неделе появился еще один тормоз – негативная динамика рынка США. На фондовом рынке США вчера доминировали биржевые медведи. Одна из причин – коронавирус. Согласно прогнозам Вашингтонского университета, ослабление социального дистанцирования в США приведет к удвоению количеству смертей от нового вируса. Первоначальный прогноз университета 73 000 летальных исходов в США был увеличен до 138 000 летальных исходов.

Во время выступления в Конгрессе директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предупредил о последствиях, которые «могут быть серьезными», если отдельные штаты США «откроются» до того, как пандемия будет «должным образом» локализована. «Мы видим уменьшение числа госпитализаций и инфекций в Нью-Йорке, Новом Орлеане, но в других частях страны мы видим «шипы» заболевших». Энтони Фаучи считает, что реальное число жертв COVID-19 выше официальной статистики, а быстрое снятие санитарных ограничений приведет к новым вспышкам заболеваемости. Собственно рост заболеваемости сейчас наметился и в Германии и в Китае и в Южной Корее. Тема COVID-19 в связке с Китаем – горячая тема для США, потому что Трамп перед выборами не намерен брать на себя ответственность за экономические провалы последних двух месяцев. Вчера в Сенат США был внесен законопроект о санкциях против КНР за распространение COVID-19.

На прошлой неделе индекс МосБиржи показал боковую динамику. У «быков» не хватило сил пробить наверх локальный максимум 2713,5. Если бы цены на нефть (Brent) преодолели бы сопротивление 32 доллара и получили бы импульс роста к 36,5 долларам, ситуация на нашей фондовой бирже была бы более оптимистичной. Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт на днях объявили о дополнительных сокращениях нефтедобычи, есть данные, что Россия выполняет свои обещания по сокращению нефтедобычи. С другой стороны чаши «нефтяных весов находятся опасения второй волны коронавируса.

Сегодня глава ФРС Джером Пауэлл собирается рассказать о текущей экономической ситуации через веб-трансляцию, организованную Институтом международной экономики. Возможно, он выскажется против идеи отрицательных процентных ставок. Вчера американский индекс S&P-500 снизился на 2,05%, но пока ситуация на рынке нейтральная. Она может ухудшиться, в случае пробития индексом S&P-500 вниз отметки 2727 пунктов. А первый «медвежий звоночек» прозвенит в случае пробития поддержки 2798.