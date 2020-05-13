Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Норникель (GMKN), улучшивший свой прогноз по балансу рынка палладия и никеля, подорожал на 4.3%. Акции Лукойла (LKOH) подорожали на 1.4%, Роснефти (ROSN) – на 0.9%. Тем временем Магнит (MGNT) и Сбербанк (SBER) подешевели на 2.4%, НЛМК (NLMK) – на 2.3%, Северсталь (CHMF) – на 2.1%. «Спрос на риск» на рынках акций в целом немного сократился из-за сохранения неопределенности в отношении перспектив пандемии COVID-19 и ее влияния на мировую экономику.

Во втором эшелоне, как и в секторе высоколиквидных бумаг, наблюдались разнонаправленные изменения цен. Обыкновенные акции Соллерс (SVAV) подорожали на 2.9%, Южного Кузбасса (UKUZ) и Распадской (RASP) – на 2.3%. Тем временем Таттелеком (TTLK) подешевел на 7.6%, ОГК-2 (OGKB) – на 3.3%.

Фондовые индексы США понизились на 1.9% — 2.1%, сегодня фьючерсы на индексы США торгуются немногим выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским также пока не сложилось единой динамики.

Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами.

На западных фондовых площадках вновь наметилось повышение волатильности, отражающее неуверенность в способности компаний оправдать текущие значения финансовых мультипликаторов в условиях ограничительных мер.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль на фоне сокращения «спроса на риск» на рынках в целом.