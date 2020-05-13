Российский рынок акций вчера закрылся около нулевой отметки. Неожиданно более чем на 4% выстрелил «Норильский Никель», хотя цены на его основную продукцию поводов для роста не давали. Лучше рынка была и «нефтянка», росшая также без особых причин.

Такая картина наводит на мысли, что на рынок продолжают поступать деньги частных инвесторов, которые и скупают известные им бумаги.

Однако после нашего закрытия внешний фон ухудшился: фондовая Америка пошла вниз, потеряв по итогам дня около 2%. Поводом для распродаж послужили новости, что американские сенаторы затребовали у Китая отчета о начале и разрастании эпидемии коронавируса. В противном случае Китаю грозят санкции. Соответствующие законопроекты уже внесены в Сенат.

Других тем, способных подвигать котировки биржевых активов, сейчас практически нет. Похоже, что и у американских властей нет больше других забот, кроме как заработать себе политические очки на китайской теме. Не исключено, что как только она начнет иссякать, внимание перекинется на Россию, тем более, что выборы в США не за горами и всем кандидатам нужен образ врага.

Сегодня с утра американские фьючерсы отскакивают на 0,7%, и мы ждем открытия российского рынка не очень сильным падением, примерно на 0,3%.

Нет никаких изменений на рынке нефти, которая продолжает стоить около 30 долларов за баррель. Волатильность торгов в последние дни резко снизилась. Как это часто бывает, после консолидации стоит ждать сильного движения, но пока непонятно в какую сторону: ни для роста, ни для снижения фундаментальных оснований пока не видно.

Пара доллар-рубль вчера опускалась к отметке 73, но даже не стала пытаться протестировать сильную поддержку в районе 72,7. Более того, с ухудшением внешнего фона во второй половине дня рубль начал слабеть.

Сегодня ждем нейтрального открытия валютного рынка, Но шансы того, что пара доллар-рубль пойдет к отметке 75,5, где расположена верхняя граница боковика, все-таки больше, нежели тестирования поддержки.