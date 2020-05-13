Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги ГМК Норникель (+4,33%). В числе аутсайдеров оказались акции ОГК-2 (-3,29%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,00-74,00.

ЛСР (-3,11%) опубликует результаты за первый квартал. Мы полагаем, что строительная отрасль не почувствовала негативных изменений в экономике за первые три месяца текущего года. По итогам текущего квартала падение может превысить 50%. Застройщики массово не объявляют скидок, но и покупатели не проявляют активность даже на фоне снижения ипотечных ставок примерно до 6% годовых. Пока прогноз годовых показателей ЛСР не пересмотрен, выручка ожидается на уровне 117 млрд руб., а прибыль – 10,5 млрд. Однако после публикации квартальных результатов прогноз может ухудшиться. Тем не менее системного кризиса в отрасли нет, падение капитализации в марте на 30% создает потенциал для ее роста. Цель по акции девелопера на горизонте 12 мес. — 850 руб.

Государство поддержит домохозяйства. Программа поддержки семей предусматривает прямые трансферты на общую сумму 200 млрд руб. Это не станет существенной нагрузкой для бюджета. Общий объем помощи оценивается в 5-6% от ВВП, дефицит бюджета может превысить 4% ВВП. Мы не исключаем, что к концу года долговая нагрузка может вырасти до 18-19% ВВП, но и это не нанесет ущерба экономике при отсутствии риска хронического дефицита и возвращения на траекторию роста в 2021 году.

Торговая идея: Магнит (-2,39%). Техническая картина предполагает снижение к 3200 руб. к концу месяца после разворота от отметки 3850 руб., однако сигнал нестойкий, он подтвердится в случае закрытия ниже 3500 руб. до конца недели.

Ожидаем разнонаправленную динамику. На локальном рынке в центре внимания отчетность Тинькофф Банка и операционные результаты ЛСР, из важной статистики – данные о запасах нефти в США. Ориентиры для пары USD/RUB: диапазон 73,00-74,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2600-2650 пунктов.



