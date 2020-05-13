Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон.

И если ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется в районе 29,5 доллара за баррель, что не дает поводов для направленного движения в рубле, то поддержку ему окажет динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра в большинстве своем демонстрируют укрепление.

В сложившихся обстоятельствах в начале сессии рубль попытается отыграть часть потерь вторника, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 73,5 рубля. Однако в дальнейшем спрос на рисковые активы может снизиться, что позволит американской валюте восстановить позиции и сделать шаг к середине диапазона 73-75 рублей, в котором она консолидируется в последние недели.

Противовесом данному движению может стать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent попытается отыграть отметку 30 долларов за баррель, что сдержит подъем пары доллар/рубль. Отметим, что выход из коридора 73-75 рублей может дать направление дальнейшему среднесрочному движению доллара.

Напомним, что днем ранее рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 0,4%, закончив торги в районе 73,7 рубля, евро подтянулся на 0,5%, вплотную подойдя к 80 рублям.