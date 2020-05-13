Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением в пределах 0.5-1.0%, в районе 2615-2630 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2610, 2600 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2670 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет существенное вечернее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией официальной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.02%) и РТС (+0.08%) завершили торги с незначительным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. После умеренно негативного открытия они провели весь остаток дня в состоянии безыдейной консолидации в рамках относительно узких диапазонов. Этому способствовало смешанное состояние внешнего фона.

Уже после завершения основных торгов в России состоялось заметное падение стоимости нефтяных фьючерсов. Кроме того, основные фондовые индексы США довольно резко и сильно просели. Поэтому сегодня утром складываются условия для негативного старта локальных торгов.

Среди значимых внешних событий минувшего дня стоит отметить сообщения о том, что Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ планируют сократить добычу нефти в июне в большем масштабе, чем предполагает их квота в формате ОПЕК+. Однако такое решение все же выглядит запоздалым. Уже к концу мая все свободные мировые мощности для хранения сырой нефти могут оказаться переполненными.

Кроме того, глобальные объемы потребления моторного топлива все еще не восстановились. Вчера стало известно, что торговое подразделение мексиканской компании Pemex объявило форс-мажорные обстоятельства в отношении приема отдельных нефтепродуктов. Ранее указанная компания сообщила о том, что в апреле спрос на топливо сократился примерно на 72% год к году.

По итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС вновь не изменилась. Они продолжают находиться в состоянии относительной стабилизации после завершившегося периода сильных колебаний.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние достаточно сильной бэквордации величиной в 30 п., или около 2.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне символического прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Намного сильнее рынка торговались акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +4.33%). Интерес к этим бумагам подогрело улучшение прогноза эмитента касательно перспектив рынков никеля и палладия в 2020 году. Спрос на указанные промышленные металлы может упасть не столь сильно, как предполагалось ранее.

С технической же точки зрения акции «Норникеля» вчера сумели превысить ближайшее значимое сопротивление, расположенное в районе 21000 руб. Это стоит трактовать как сигнал в пользу дальнейшего среднесрочного роста в район 22000-23000. Но сначала указанным бумагам надо суметь закрепиться на достигнутом накануне уровне.

Акции Алроса (ALRS RM, +0.74%) умеренно подорожали вопреки публикации очень слабого отчета по продажам эмитента в апреле 2020 года. Месячный объем реализации алмазно-бриллиантовой продукции сократился до $15.6 млн. Для сравнения, в январе 2020 года он составил $405 млн. Такой результат представляется вполне закономерным на фоне глобальных карантинных мер, связанных с распространением коронавируса. Еще до обострения влияния указанного фактора начались разговоры о возможности закупки крупного объема алмазов Гохраном РФ. Вчера в СМИ появилось сообщение о том, что Якутия предложила увеличить возможную сумму закупки Гохраном до $1.7 млрд. Сейчас указанный вопрос рассматривается в Минфине.

Акции Polymetal (POLY RM, —2.53%) подверглись распродажам на повышенных оборотах. Стимулом для этого послужила новость о том, что неназванный акционер выставил на продажу бумаги компании в объеме, составляющем порядка 1.5% ее капитала. Размещение состоялось по цене 16 фунтов стерлингов, что оказалось примерно на 3.5% дешевле цены закрытия указанных акций на LSE в понедельник.

Слабее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —2.36%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.05%), Магнит (MGNТ RM, —2.39%), Северсталь (CHMF RM, —2.07%), НЛМК (NLMK RM, —2.32%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.7%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 просел на 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Вместе с тем, резкое вечернее ухудшение внешнего фона создает условия для существенного спада индекса МосБиржи в момент открытия.