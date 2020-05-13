По итогам торгов 12 мая индекс МосБиржи поднялся на 0,02%, до 2642,04 п., а РТС на 0,08%, до 1137,28 п.

Полдня отечественный рынок боролся с сомнениями по поводу второй волны распространения COVID-19 на фоне смягчения карантинных мер. Однако к вечеру сомнения эти были затёрты позитивом растущей цены на нефть и динамикой внешних рынков. Инфляция в Китае и США замедляется, что позволяет центральным банкам без особых препятствий осуществлять количественное стимулирование. Нефть также дорожала на заявлениях из арабских стран по поводу дополнительного сокращения производства помимо соглашения OPEC++. Благодаря этому среди лидеров обосновались бумаги нефтяников «ЛУКОЙЛ» (+1,36%), «Роснефть» (+0,89%). Впрочем, более акцентированный рост показали акции ГМК «Норникель» (+4,33%), привилегированные «Башнефть» (+3,82%), «Распадская» (+2,32%) и «Россети» (+1,36%). Самыми слабыми были «ОГК-2» (-3,29%), «ЛСР» (-3,11%) и Polymetal (-2,53%). Негативом для Polymetal стало сообщение о том, что один из крупных акционеров продаёт 7 млн акций компании по цене 16 фунтов за бумагу. Также стоит отметить падение бумаг розничных сетей «Магнит» на 2,39% и X5 Retail Group на 0,54%, что можно связать с растущей уверенностью резкого снижения доходов населения и повышенных расходов на обеспечение строгих противоэпидемиологических мер. Позитивную динамику демонстрировали акции «Московской Биржи» перед закрытием реестра на получение дивидендов 7,93 рублей на акцию 13 мая. Активность была относительно высокой, и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 69,766 млрд рублей.

Рубль большую часть дня укреплял свои позиции, реагируя на растущую нефть. Впрочем, к вечеру сил у него почти не осталось и завоевания дня сошли на нет. Меж тем, в моменте после выхода статистики по замедлению инфляции в США россиянин укреплялся до 72,98 за доллар и 79,20 за евро. В среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ, которые покажут реальный спрос на рублёвые долговые инструменты. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года и ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года. Облигации размещаются в объёме остатков, доступном к размещению в каждом выпуске. Как мы видим, Минфин желает протестировать рынок как по относительно коротким облигациям, так и по длинным. Спрос на первом аукционе может быть выше, чем на втором. Тем не менее, в дни размещения курс рубля, как правило, имеет тенденцию к укреплению.

ФРС начала покупать бумаги торгуемых на бирже фондов (ETF), которые инвестируют в корпоративные долги, но рынку очередной механизм количественного смягчения не помог. Всему виной вновь Д. Трамп, который предписал Федеральному пенсионному фонду свернуть планы инвестирования в китайские ценные бумаги. В Конгрессе также заговорили о санкциях против КНР в связи с нарушением прав уйгур в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Кроме того, вызывает опасения информация о появлении новых очагов распространения COVID-19 в странах, которые начали смягчать карантинный режим. С самого утра всех напугал глава Boeing (-2,86%) Дэвид Калхун, который считает, что нужно ждать банкротство одной из основных авиакомпаний, если ограничительные меры продолжатся. Впрочем, это также плохая новость для самого Boeing, так как при операциях менее 50% от прежних объёмов авиакомпании будут весьма сдержанно покупать новую технику. Во вторник выступали несколько представителей ФРС. Президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари полагает, что экономика вряд ли быстро восстановится, поэтому властям США стоит воспользоваться низкими ставками, чтобы увеличить расходы для поддержки экономики. К примеру, в такой помощи может нуждаться сланцевая Chesapeake Energy (-14,88%). Бумаги компании подешевели уже на 93% с начала года. И, наконец, пару слов о статистике. Индекс CPI (потребительских цен) в США замедлил свой рост до 0,3% в апреле по сравнению с 1,5% в марте. Core CPI замедлился до 1,4%. Оба показателя упали больше, чем ожидалось. Провал в потреблении провоцирует падение цен, а низкие темпы инфляции освобождают ФРС от каких-либо стеснений по количественному стимулированию экономики. По итогам дня DJIA снизился на 1,89% до 23764,78 п., а S&P 500 упал на 2,05% до 2870,12 п.

Торги в Азии проходили преимущественно на негативной территории. Для Китая вновь становятся актуальными американские ограничения, как в ответ на нарушения прав человека, так и по торговым вопросам. Впрочем, накануне объявлялось о снижении и ликвидации тарифов для ряда американских товаров, но пока этот шаг «доброй воли» игнорируется в Вашингтоне. Предписание прекратить инвестиции в китайские акции для Федерального пенсионного фонда имеет под собой долгосрочные последствия для финансового рынка КНР, так как вслед за этим от инвестиций могут отказаться корпоративные и частные фонды. Также на рынках вызывает беспокойство появление COVID-19 в тех регионах, где уже объявлена победа над коронавирусом. Доктор Энтони Фоси, советник Белого дома по проблеме COVID-19, заявил, что вакцина станет главным способом остановить коронавирус, но пройдёт ещё какое-то время до момента, когда она появится. Резервный Банк Новой Зеландии объявил об удвоении программы покупки государственных бондов до NZD60 млрд с прежних NZD30 млрд. РБНЗ также подтвердил, что ставка на уровне 0,25% сохранится, как минимум, до марта 2021 года. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 20327,08 п. (-0,19%), Hang Seng — 24281,79 п. (+0,15%), Shanghai Composite — 2891,28 п. (-0,01%).

На рынке нефти беспокойство по поводу возможной второй волны распространения коронавируса, а также неудовлетворительной динамики американских запасов. Накануне вечером API сообщил, что на неделе до 8 мая коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,6 млн бар. Запасы бензина сократились на 1,9 млн бар., а дистиллятов выросли на 4,7 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 4,8 млн бар., сокращение запасов бензина на 2,5 млн бар. и роста запасов дистиллятов на 4,1 млн бар. Вопрос запасов остаётся актуальным, но ещё более актуальным будет статистика по добычи в США, а также риски второй волны COVID-19 и ужесточения карантинных мер. Золото торговалось преимущественно в плюсе. Накануне президент США Д. Трамп настаивал на том, чтобы ФРС приняла политику негативных ставок. В среду состоится выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла и многие ждут от него слов о возможности такой политики. На этом фоне резервы SPDR Gold Trust выросли до 1083,66 тонн. К 9:00 мск Brent — $29,39 (-1,97%), WTI — $25,5 (-1,09%), Золото — $1707,7 (+0,05%), Медь — $5187,49 (-0,25%) Никель — $12235 (-0,72%).

Индекс доллара повышался на 0,02% до 99,95 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,67% с 0,69% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,085 (+0,01%), GBP-USD — $1,227 (+0,06%), USD-JPY – 107,12 (-0,07%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть вновь находится под давлением, а торговые отношения США и КНР под риском. Также появляются риски второй волны COVID-19 на фоне смягчения карантинных мер в ряде стран. Соответственно, ждём от рынка нейтральной или негативной динамики. Рубль может показать относительную стабильность и даже укрепиться на фоне аукционов ОФЗ.



